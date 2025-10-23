Mulino : Gran 'error' aprobación por insistencia de reforma a la abogacía

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó hoy, durante una conferencia de prensa, su firme rechazo a la aprobación por insistencia de la reforma a la ley que regula el ejercicio de la abogacía en el país, calificando la decisión como un retroceso para la justicia y la profesionalización del sector jurídico.



Esta reforma, conocida como el Proyecto de Ley 168, había sido inicialmente vetada por el Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional la ratificó, desafiando la postura del presidente.

Mulino mostró su desacuerdo con uno de los cambios más polémicos de la reforma: la eliminación del examen de barras. "Eliminar el examen de barras es un error que distorsiona cómo se hace abogado en Panamá", afirmó el mandatario, advirtiendo que la reforma afectará negativamente la calidad de los profesionales del derecho en el país.

El presidente también alertó sobre el hecho de que la ley aprobada no ha sido evaluada completamente, lo que podría traer consigo implicaciones legales adicionales.

"Creo que es un gran error; esta ley distorsiona la manera en que nos formamos como abogados en este país. Tendrá que llegar nuevamente a mi despacho, y, si es necesario —aunque no lo he visto en detalle—, haré lo que corresponda ante la Corte Suprema", añadió Mulino, dejando abierta la posibilidad de llevar el asunto a instancias judiciales.

Fiestas Patrias: Mulino reafirma la soberanía nacional

A pocos días de la celebración de las fiestas patrias, el presidente José Raúl Mulino subrayó la importancia de mantener el espíritu de unidad y el compromiso con la soberanía nacional, recordando a los panameños la relevancia de preservar un país libre y soberano.

El mandatario destacó los desafíos que Panamá ha enfrentado en el último año para defender su postura como nación independiente y libre. "Este ha sido un año complicado para proteger y defender nuestra postura como nación soberana y libre", expresó, haciendo alusión a los momentos difíciles en términos de seguridad y autonomía territorial que ha atravesado el país.

En este contexto, Mulino recordó que uno de los logros más significativos de su gobierno fue la recuperación de la provincia de Darién, un avance realizado hace más de diez años. "Recuperamos Darién hace más de 10 años. Fue una gestión importante, y el país volvió a recuperar su dignidad patria. No estamos en condiciones de regalárselo a nadie", afirmó el presidente.

Además, Mulino respondió a recientes críticas y desinformación que han circulado en algunos sectores. "Se dijeron mentiras sobre bases militares que no existen ni existirán, sobre entrega de territorio que jamás se dará ni se dio, y sobre la supuesta hipoteca del Canal. Hoy, esos voceros de la mentira tienen que tragarse sus palabras porque mantuvimos una postura digna y patriótica", aseguró con firmeza.



Con tono desafiante, Mulino también mencionó: "Los voceros de la mentira tienen que meterse la lengua donde ustedes saben...", en referencia a quienes critican su postura.

"Las verdades quedan, las mentiras pasan", reafirmando su compromiso de no ceder en temas de soberanía y dignidad nacional.

Mulino: ‘El nuevo INAMU será más eficiente, sin la pesada carga burocrática del Ministerio’

El presidente José Raúl Mulino explicó la decisión de transformar el Ministerio de la Mujer en un instituto autónomo bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con el objetivo de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en las políticas públicas a favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Panamá.

Mulino destacó que, aunque el nombre del ministerio ha sido históricamente un símbolo, la entidad se había politizado con el tiempo. "Los títulos no definen las instituciones. Ese ministerio nació con nombre propio, pero se politizó. Lo que queremos es crear una entidad menos burocrática y más eficaz", afirmó el presidente.

Subrayó también que la participación de Panamá en organismos internacionales no se verá afectada bajo el nuevo Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

El proceso de transformación del ministerio se formalizará con la aprobación del Proyecto de Ley No. 34, que ya fue discutido en el Consejo de Gabinete. Este proyecto establece que el Ministerio de la Mujer pasará a ser una “entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión”, lo que permitirá un funcionamiento más ágil y menos dependiente de la burocracia estatal.

Mulino también expresó su esperanza de que el análisis y discusión en la Asamblea Nacional no se conviertan en un tema de politización.

Construcción del puerto de Isla Margarita en Colón: sin intermediarios

El presidente José Raúl Mulino subrayó la relevancia del puerto de Isla Margarita en Colón, un proyecto que, según él, ha estado estancado desde la década de 1990 debido a intereses particulares y falta de acción. Durante su declaración, Mulino criticó los obstáculos que han impedido el desarrollo de la iniciativa, incluyendo prácticas corruptas que habrían retrasado su ejecución.

"Desde principios de los 90, el proyecto de Isla Margarita en Colón ha estado dando tumbos, siempre con intereses ocultos, pero sin avances en el puerto ni en la concesión", expresó el mandatario.

En este contexto, Mulino reafirmó su compromiso de que, bajo su gobierno, no se permitirán negociados ni malas prácticas. "En mi gobierno, si alguien no ejecuta una concesión, se le retira. No vamos a dar concesiones para que se conviertan en derechos de llave. El que quiera trabajar, que lo haga y que ofrezca garantías al Estado", afirmó con determinación.

Mulino también destacó que la nación es propietaria de los terrenos en Isla Margarita y que, para avanzar en el proyecto, se llevará a cabo una licitación internacional abierta.



Además, el Ministerio de la Presidencia ordenó la expropiación extraordinaria de varias fincas en Isla Margarita, propiedad de la empresa Panamá Colón Container Port. Esta medida fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo N.º 90 del 20 de octubre de 2025.

Licitación de laptops: transparencia y equidad en la educación

El presidente José Raúl Mulino se pronunció nuevamente sobre la licitación de laptops anunciada por el Ministerio de Educación (MEDUCA), destacando su compromiso con la educación digital y la equidad en el acceso a la tecnología para todos los estudiantes panameños.

"Estamos trabajando de manera coordinada con el MEDUCA, AIG, MICI y Senacyt, y sumaremos a nuestra Universidad Tecnológica Nacional para fortalecer este proyecto. Quiero que todos los estudiantes tengan acceso a computadoras de última generación y cerrar la brecha de desigualdad", afirmó el presidente.

Mulino explicó que el objetivo de esta licitación es eliminar la disparidad en el acceso a herramientas tecnológicas y proporcionar a los jóvenes panameños las herramientas necesarias para competir en un mundo cada vez más digitalizado. "La licitación es un proceso abierto y transparente, para garantizar que todos los estudiantes reciban equipos de calidad", añadió.

Además, el mandatario resaltó que esta iniciativa se acompañará de un plan integral de modernización y rehabilitación de la infraestructura escolar, con especial atención a las áreas rurales y menos favorecidas.

MOP avanza en la rehabilitación de vías clave para el turismo y economía

El presidente José Raúl Mulino destacó el progreso en la rehabilitación de dos importantes carreteras en Panamá: la vía Santiago-San Francisco-Santa Fé (48% de avance) y la carretera El Tigre de Los Amarillos-Santa Catalina (97% de avance). Estas obras beneficiarán no solo a las comunidades locales, sino también al sector turístico, particularmente el turismo de surf.

"Estas rutas mejoradas van a potenciar el turismo de surf en la región", expresó Mulino, destacando la importancia de la infraestructura vial para la conectividad y el desarrollo económico del país.