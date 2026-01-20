Nacional - 20/1/26 - 12:00 AM

Mulino impulsa alianzas estratégicas con Suiza y Singapur

Por: Redacción Crítica -

El presidente José Raúl Mulino arrancó su agenda oficial en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza, con dos encuentros estratégicos para abrir oportunidades de inversión y negocios para Panamá.

El mandatario sostuvo la primera reunión con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, con miras a reforzar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

De acuerdo con la información de presidencia, el país europeo es el tercer mayor inversionista en Panamá, con un capital de $5.5 mil millones, en los sectores comercial, financiero y de la industria manufacturera.

Durante la reunión, Mulino se refirió a la reciente integración de Panamá al Mercado Común del Sur; mientras que Parmelin se mostró interesado en conocer la estrategia de la marina mercante panameña, reconocida como la más grande del mundo debido al potencial logístico del país, junto a su Canal interoceánico.

Por lo que el presidente resaltó los proyectos como el reservorio de Río Indio, dos megapuertos y un gasoducto.

Por otro lado, ambos gobernantes mostraron interés de impulsar el comercio bilateral, resaltando al café como el principal producto de las exportaciones de Panamá a Suiza.

Singapur: Aviación y semiconductores

Posteriormente, Mulino se reunió con Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur, quien se mostró interesado en intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá, volviendo a reflejarse la ventaja que ahora se suma, al ser parte del bloque del Mercosur.

En tanto, Mulino invitó al país asiático a invertir en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística, entre otros.

También se tocó el tema de los semiconductores, donde el país busca que dicho país se convierta en un enclave estratégico en el proyecto.

Además, exhortó a Shanmugaratnam a que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como una garantía al comercio mundial.

En estos encuentros, acompañaron al presidente los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias).

