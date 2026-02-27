Nacional - 27/2/26 - 02:19 PM

Mulino inaugura riego en Alanje y expande 3,500 hectáreas

La inversión fue de B/.6,568,840.10, destinada a fortalecer la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria en la provincia de Chiriquí.

 

El presidente José Raúl Mulino inauguró el Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas, una obra que el sector agrícola esperó por décadas y que ahora busca darle un empuje real al campo chiricano.

Acompañado por los ministros José Luis Andrade (MOP) y Roberto Linares (MIDA), el mandatario explicó que el sistema permite ampliar la frontera agrícola de 600 a 3,500 hectáreas, beneficiando directamente a 450 productores y de forma indirecta a unas 1,200 familias del distrito de Alanje que viven de la agricultura y la ganadería.

El proyecto incluyó la recuperación de la bocatoma en el río Chico, la rehabilitación de la presa y mejoras en la infraestructura de captación. Se realizaron estudios topográficos, limpieza profunda y dragado del embalse, donde se removieron 145,000 metros cúbicos de material para garantizar su capacidad de almacenamiento.

También se dio mantenimiento a 59 kilómetros de canales internos y se rehabilitaron 7 kilómetros de caminos, mejorando la distribución del agua y el acceso dentro del sistema. Además, se colocaron 3,000 metros cúbicos de concreto para reforzar la estabilidad del dique.

La planta de postcosecha fue rehabilitada integralmente para optimizar el manejo y procesamiento de los productos agrícolas. La empresa Inversiones y Transportes Castrejón, S.A. ejecutó la obra bajo supervisión del MOP y el MIDA.

Durante el acto, las autoridades destacaron que el sistema beneficia a productores de arroz, sandía y plátano, y fortalece la capacidad agroexportadora de la región. Representantes del distrito entregaron una placa de reconocimiento al presidente por la culminación del proyecto.

Con esta entrega, Alanje refuerza su capacidad productiva y consolida a Chiriquí como una de las provincias agroexportadoras más importantes del país.

