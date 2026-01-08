Mulino le da cariño a Herrera: Potabilizadora, Rico Cedeño, escuela y casas

La gira del presidente José Raúl Mulino por Herrera no fue de fotos rápidas ni discursos bonitos. Arrancó por lo más básico —el agua potable en Parita— y fue sumando respuestas claras a problemas que llevaban años sin salida.

En el camino quedaron casas dignas para 150 familias, el rescate del estadio Rico Cedeño, una nueva escuela en La Arena y apoyo real para los emprendedores de Chitré. Obras distintas, pero con el mismo mensaje: destrabar lo que estaba olvidado y poner a la gente primero.

El agua primero: Parita entra en agenda nacional

Sin vueltas ni rodeos, Mulino puso sobre la mesa un problema que por años ha golpeado a la gente: la falta de agua confiable. En Parita, el presidente entregó la orden de proceder para la rehabilitación total de la planta potabilizadora, una obra que supera los B/.4.6 millones y beneficiará directamente a más de 4,200 personas en Parita, El Corozo y Puerto Limón.

El proyecto, a cargo de Constructora Rodsa, S.A., tendrá un plazo de 1,260 días calendario y forma parte del Plan Nacional de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras, una estrategia impulsada desde Presidencia para rescatar infraestructuras hídricas deterioradas por años de abandono.

La rehabilitación será completa: toma de agua cruda, tanques, estaciones de bombeo, líneas de aducción, centro de control y monitoreo, además de equipamiento moderno. Nada de parches.

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, confirmó que este es el primer proyecto que arranca de nueve ya adjudicados y adelantó que se avanza en el Anillo Hidráulico de Chitré, mientras que en Ocú un proyecto integral de agua y saneamiento ya alcanza 85% de avance.

Casa propia: 150 familias dejan atrás el piso de tierra

En medio de esta jornada, llegó uno de los momentos más sentidos. Unas 150 familias herreranas recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, dejando atrás casas improvisadas, pisos de tierra y techos de zinc que no protegían ni del sol ni de la lluvia.

La entrega simbólica se realizó durante la inauguración del puente intercambiador de la circunvalación de Chitré, en la primera gira del presidente Mulino al interior del país en este 2026. Las familias beneficiadas provienen de Chitré, Las Minas, Ocú, Pesé, Los Pozos, Parita y Santa María.

Mulino fue claro: estas obras no son regalos ni favores políticos, son compromisos que se cumplen. “No se trata solo de terminar lo que otros dejaron tirado, se trata de cumplirle a la gente”, comentó ante los presentes.

Las viviendas, gestionadas por el Miviot, cuentan con dos recámaras, sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico con biodigestor séptico. Algunas incluyen adecuaciones especiales para personas con discapacidad, con rampas y baños adaptados.

El proyecto, que beneficia a unas 750 personas, representó una inversión superior a B/.3 millones e incluyó además mejoras en calles, veredas y cunetas, facilitando el acceso y la movilidad en las comunidades.

“Cuando la vida se hace un poquito más fácil, la gente lo siente”, dijo el mandatario, reiterando que su gobierno será “un aliado más para empujar la carreta”.

Rico Cedeño: el estadio vuelve a tener futuro

Otra herida abierta que empieza a cerrar es el estadio Rico Cedeño. Tras años de contratos enredados y millones gastados sin resultados, el Estado recuperó el control total del proyecto.

La obra, contratada en 2019 por B/.5.4 millones, terminó superando los B/.10 millones sin poder concluirse. Con un avance físico del 83%, el proyecto quedó legalmente trancado.

Luego de agotar todas las opciones, Pandeportes, dirigido por Miguel Ordóñez, terminó el contrato por incumplimientos. La decisión fue respaldada por la Contraloría, Presidencia y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que confirmó que el proceso se hizo conforme a la ley.

Ahora, la obra será retomada por Constructora Rodsa, S.A.

“Vamos a rescatar otro patrimonio del pueblo panameño”, afirmó Mulino, confiado en que en unos nueve meses se juegue el primer partido.

La Arena: una escuela que por fin llegó

Después de más de diez años de espera, el presidente inauguró el Centro de Educación Media de La Arena, una obra largamente anhelada por la comunidad.

Con una inversión cercana a B/.9.9 millones, el centro está listo para recibir alrededor de mil estudiantes desde marzo de 2026. Cuenta con aulas modernas, laboratorios, biblioteca, áreas deportivas, comedor, gimnasio y planta de tratamiento, bajo nuevos estándares educativos.

Para muchas familias, este plantel no es lujo: es tranquilidad y futuro.

Emprender sin trabas en Chitré

La gira cerró con una apuesta directa al trabajo independiente. Mulino inauguró en Chitré el Espacio del Emprendedor, la cuarta sede nacional de este programa impulsado por Ampyme, en coordinación con la Autoridad de Turismo.

El espacio ofrece coworking gratuito, capacitaciones, asesoría financiera y contable, apoyo digital, estudio para podcasts y una Ventanilla Única con varias instituciones del Estado. El enfoque está puesto en turismo, cultura y economía local, motores naturales de Azuero.