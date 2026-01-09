Obispos llaman a la acción ante violencia y pobreza en Panamá

Los obispos católicos levantaron la voz hoy, en un pronunciamiento que tocó lo que preocupa a todo el país: la violencia, la pobreza y la situación de comunidades como Río Indio.

Tras días de reuniones, los líderes de la Iglesia expresaron su inquietud por el aumento de la violencia intrafamiliar, que afecta especialmente a niños, adolescentes y adultos mayores. “La Iglesia siempre ha sido un puente de encuentro… creemos que este gran proyecto necesita escuchar a todos y no olvidar el bien común”, dijo Monseñor José Domingo Ulloa.

El mensaje de los obispos no se quedó solo en la violencia. También alertaron sobre la urgencia de atender a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, subrayando la necesidad de proteger a los más pobres y mantener la dignidad de cada persona en Panamá.

La Iglesia hizo un llamado al gobierno y a los tres órganos del Estado para reafirmar su compromiso de servicio al pueblo en este 2026. “El sueño de todo líder es que se le recuerde como un verdadero servidor del pueblo… hay que rescatar esa grandeza”, afirmó Ulloa.

En materia ambiental, los obispos instaron a autoridades y ciudadanos a asumir mayor responsabilidad en el cuidado del entorno, sin detallar acciones concretas, pero con un mensaje claro: la protección de la vida y del planeta es tarea de todos.

Monseñor Ulloa dedicó un momento especial a la comunidad venezolana en Panamá, destacando la solidaridad de la Iglesia y su deseo de que Venezuela supere la tensión política y social sin confrontaciones. “Esta es nuestra casa… queremos ser una iglesia de puerta abierta para todos los hermanos que enfrentan dificultades”, dijo.

La voz de los obispos retumba hoy en la calle y en las comunidades, recordando que la lucha contra la violencia y la pobreza es de todos, y que la Iglesia sigue cerca, especialmente de lugares como Río Indio, donde han trabajado hombro a hombro con sus habitantes.