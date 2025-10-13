Mulino pone el sello que convierte a Panamá en puerta del Mercosur

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó esta tarde la ley que ratifica la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur.

La norma fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y lleva también la firma del canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, y del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

Durante una conferencia de prensa, Mulino destacó la relevancia de este paso para convertir a Panamá en la puerta de acceso del Mercosur hacia Centroamérica y abrir un mercado de más de 300 millones de personas para los productores nacionales.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, calificó la sanción como un trabajo inédito entre el Ejecutivo y el Legislativo.



También resaltó que esta medida atraerá inversión, permitirá apoyo en el área agrícola y potenciará la plataforma multimodal panameña para empresas multinacionales.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, afirmó que se protegerá el sector agropecuario con productos sensibles y anunció que en noviembre llegará una delegación de expertos del Mercosur para homologar tecnologías y apoyar a los productores locales.

El canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, celebró el logro alcanzado en tiempo récord y subrayó que, además de ventajas comerciales, Panamá obtiene un respaldo político internacional significativo.

“Este bloque refuerza la capacidad de exportación de nuestros productos y abre nuevas oportunidades para los empresarios panameños”, concluyó.

La ley llega después de que en diciembre de 2024, durante la 65° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Uruguay, el presidente Mulino firmara los acuerdos complementarios al proceso de adhesión.