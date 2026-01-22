Mulino presentó a Panamá como eje logístico y energético

El presidente José Raúl Mulino impulsó a Panamá como centro regional de logística y energía eficiente ante el Foro Económico Mundial.

“Panamá fortalece constantemente su rol como centro regional de logística y energía. No solo somos una conexión marítima, sino también un 'hub' aéreo y de datos”, dijo el mandatario durante su intervención.

Destacó que Panamá avanza para consolidarse como un centro regional de logística, energía y conectividad, respaldado por su posición geográfica, el Canal, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y una robusta red de cables de fibra óptica que lo posicionan como punto estratégico para centros de datos y cadenas globales de suministro.

Reveló que el Canal de Panamá está implementando un plan para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Este plan ya comenzó con el "Net Zero Slot", un sistema de reserva para que los buques de combustible verde programen tránsitos en menos de 24 horas.

Por otro lado, Mulino también se reunió con el sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, quien manifestó el gran interés del grupo en establecerse en Panamá, destacando la posición estratégica del país en el mundo, potenciada por el Canal y su servicio al comercio marítimo.

El presidente de DP Word indicó que en principio la compañía explora oportunidades para operar en ambos extremos de la vía interoceánica. Entre los puntos clave de evaluación destaca la Zona Libre de Colón.