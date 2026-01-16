MULINO PREVÉ TOMAR DECISIÓN SOBRE LA MINA EN JUNIO

El presidente José Raúl Mulino adelantó que en junio anunciará al país la decisión del Gobierno Nacional sobre el futuro de la mina de cobre de First Quantum, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El mandatario señaló que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha ofrecido ayuda a través de la provisión de asistencia técnica, así como el apoyo de tres expertos en minería.

La mina de Cobre Panamá, uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, cesó en 2023 y desde entonces se ha generado alta expectativa en torno a su futuro debido a los beneficios que ofrece.

“Yo espero y confío que para junio anunciemos al país la decisión tomada por el gobierno”, dijo Mulino ayer.

El mandatario aseguró que “la mina está siendo atendida” por expertos y pasa por una auditoría ambiental por una empresa francesa.

Igualmente, señaló que, con el dinero que la mina pagó a Panamá hace unas semanas, se van a generar 5 mil nuevos puestos de trabajo del programa "Mi primer empleo".

De acuerdo con el presidente, el dinero que generó la mina también beneficia a las personas que necesitan ese trabajo.

Los fondos citados por Mulino provienen del concentrado de cobre que quedó en la mina una vez esta fue cerrada en el 2023 y que fue retirado para su comercialización el año pasado.

El concentrado de cobre que mantenía la mina era de 128 mil 17 toneladas métricas, mediante una auditoría realizada en diciembre de 2024.

Las regalías que recibió Panamá ascienden a más de 29 millones de dólares que se utilizarán en la ejecución de diversas obras de infraestructura a nivel nacional.