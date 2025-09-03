Mulino promueve alianza económica con gigantes japoneses

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo reuniones estratégicas con altos ejecutivos del Mizuho Bank y Sumitomo Corporation, dos de las corporaciones más influyentes de Japón, con el objetivo de promover oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos de infraestructura en el país.

Durante el encuentro con el Mizuho Bank, uno de los tres megabancos de Japón con una capitalización superior a los 82 mil millones de dólares, se discutieron posibles esquemas de financiamiento para obras clave como el tren Panamá-David, la interconexión eléctrica con Colombia y el programa nacional de rehabilitación de carreteras.

El gerente ejecutivo y miembro de la junta directiva del banco, Take Hidekatsu, confirmó que la institución ya está evaluando los proyectos presentados inicialmente por el presidente Mulino en una reunión previa celebrada en agosto en Nueva York. También se contempla la posibilidad de acceder a planes de financiamiento con beneficios especiales para proyectos sostenibles, dado que Panamá es considerado un país carbono negativo.

Otros proyectos presentados por Mulino al Mizuho Bank incluyeron la rehabilitación del vertedero de la ciudad capital, la mejora de 20 plantas potabilizadoras y la construcción del viaducto de Cerro Campana. En la reunión también participó Rafael Borja, director de Mizuho Americas Services LLC.

El mandatario panameño estuvo acompañado por una delegación oficial compuesta por el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el director de Promtur, Salomón Shamah, y el asesor en infraestructura, Roberto Roy.

Posteriormente, el presidente Mulino se reunió con Shingo Ueno, presidente de Sumitomo Corporation, uno de los conglomerados industriales más antiguos y diversificados de Japón, con más de 400 años de trayectoria y operaciones en sectores como automotriz, finanzas, metales, telecomunicaciones y química.

Durante el encuentro, Ueno expresó el interés de Sumitomo en participar en el desarrollo del gasoducto del Canal de Panamá y confirmó su presencia en el acto oficial de lanzamiento del proyecto.

Asimismo, Mulino presentó otras oportunidades de inversión, como la interconexión eléctrica con Colombia. Por parte de Sumitomo, participaron ejecutivos de alto nivel de las divisiones de recursos minerales y metales no ferrosos, así como encargados de planificación estratégica y operaciones para América.

Estas reuniones forman parte de la agenda del presidente Mulino en Japón, orientada a fortalecer los lazos económicos con el país asiático y atraer inversiones que impulsen el desarrollo sostenible y la infraestructura de Panamá.