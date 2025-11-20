Mulino recorre Línea 3 del Metro, promete mano dura y obras que cambian vidas

El presidente José Raúl Mulino llegó hoy a Howard, en Arraiján, para supervisar la Línea 3 del Metro, que incluye un tramo bajo el Canal de Panamá y conectará a más de 500 mil personas de Panamá Oeste con la capital en 40 minutos. “Esto cambia la vida de la gente”, dijo Mulino durante el recorrido.

Sobre seguridad, anunció que el Ejecutivo prepara una ley contra mafias y pandillas, y pidió al Órgano Judicial que no otorgue casa por cárcel a delincuentes de alto perfil. “No puede ser que quienes viven del crimen anden sueltos mientras el pueblo sufre”, agregó.

En economía, destacó la ratificación de Panamá por Standard & Poor's, finanzas estables y crecimiento por encima del promedio regional. Informó que pronto se entregarán seis escuelas en la comarca Ngäbe-Buglé y el estadio Roberto Mariano Bula en Colón.

En salud y tecnología, la CSS activó una cabina de fototerapia para enfermedades de la piel y ya están en prueba los 26 trenes Hitachi que circularán por la nueva línea.

Mulino cerró con diplomacia y energía: resaltó relaciones internacionales claras, aseguró que la línea no sobrecargará la red eléctrica y que los trenes son regenerativos, generando energía al frenar.

Con avances en infraestructura, medidas contra el narcotráfico y proyectos sociales, Mulino mostró un gobierno que produce resultados que los panameños sienten en la calle, no solo en discursos.