Mulino representará a Panamá en Asamblea General de ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este domingo 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el debate general del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que asisten, como miembros, 193 países.

Esta sesión de la ONU, cuyo lema es “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, será presidida por la alemana Annalena Baerbock.

La agenda del presidente Mulino en la ONU incluye su discurso en el debate general, una reunión bilateral con el secretario general de este organismo, António Guterres, y su participación en una sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Entre los temas a tratar se encuentran el papel de Panamá en el Consejo de Seguridad, el multilateralismo y la neutralidad del Canal.

Fuera del ámbito de la ONU, el presidente Mulino participará en el Panama Day, un evento organizado en Nueva York por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se promocionará a Panamá como un destino de inversión. Este evento destacará la expectativa mundial ante los grandes proyectos de infraestructura pública en desarrollo, incluyendo los planes relacionados con el Canal, las ventajas comerciales y la estabilidad de la economía panameña.

El evento cuenta con el respaldo del Foro Concordia, un grupo de expertos transatlántico dedicado a generar confianza, fomentar la innovación, mejorar la cooperación y promover el liderazgo.

Además, el presidente Mulino asistirá al Consejo de las Américas (Council of the Americas - COA), una organización estadounidense que promueve el libre comercio y los mercados abiertos en todo el continente.

Asimismo, el mandatario sostendrá encuentros bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, para explorar nuevas oportunidades de cooperación; con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El mandatario también recibirá la invitación oficial para que Panamá participe en el próximo Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. La invitación será entregada por Marisol Argueta, responsable para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Durante este viaje de trabajo, el presidente Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Juan Carlos Navarro (Ambiente) y Fernando Boyd (Salud).

