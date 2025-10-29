Mulino sanciona ley de Presupuesto 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/.34,901 millones.



Este presupuesto incluye un programa de inversiones récord de B/.11,188 millones, orientado a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

Mulino destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social, priorizando las necesidades de la población y garantizando la prestación de servicios esenciales, al tiempo que promueve la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario.

En Salud, el presupuesto asignado fue de B/.10,049 millones, de los cuales B/.1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y B/.8,211 millones a la Caja de Seguro Social.

En Educación, se destinaron B/.5,690 millones, distribuidos entre el Ministerio de Educación (B/.3,639.5 millones), universidades e institutos especializados (B/.830.5 millones) y otros sectores vinculados (B/.1,219 millones).

El sector agropecuario recibirá B/.279.6 millones, mientras que Obras Públicas contará con B/.715 millones, y el sector Seguridad con B/.985 millones.

El Presupuesto 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Además, busca eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsar un crecimiento económico inclusivo.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos públicos, garantizando que cada inversión contribuya al progreso social y económico de Panamá.