Mulino se reúne con RM, que reitera apoyo al rescate económico del país

Los diputados de RM manifestaron su apoyo a la gestión del presidente Mulino dentro de la Asamblea Nacional.

 

Por: Redacción / Web -

José Raúl Mulino, presidente de la República, se reunió hoy con la bancada de diputados del partido Realizando Metas (RM) para revisar los proyectos que el Gobierno ejecutará este año con el objetivo de atender necesidades urgentes y resolver los problemas que enfrentan las diferentes provincias del país.

Durante el encuentro, el mandatario  detalló los esfuerzos de su administración para ordenar las finanzas públicas. 

Además, hizo énfasis en el rescate de importantes obras que los gobiernos pasados abandonaron y que causaron fuertes pérdidas para el Estado.

Mulino destacó que este año su gobierno ha asignado el mayor presupuesto de inversión que ha tenido el país por más de B/.11 mil millones para importantes obras, como carreteras, hospitales y otros proyectos que darán solución a problemas sociales, y que representan oportunidades de trabajo para miles de panameños.

Por su parte, los diputados de RM manifestaron su apoyo a la gestión del presidente Mulino dentro de la Asamblea Nacional con el fin de facilitar el plan de trabajo que busca consolidar a Panamá como el país de mayor crecimiento en la región.

