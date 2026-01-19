Mulino se reúne con Suiza y Singapur y abre puertas a comercio global

El presidente José Raúl Mulino arrancó su agenda en Davos, Suiza, con un día cargado de reuniones de alto nivel en el Foro Económico Mundial. El objetivo: abrir puertas a inversiones y negocios que apunten directo a Panamá.

Primero se reunió con Guy Parmelin, presidente de Suiza. En el encuentro se reforzaron la relación entre los países. Suiza es el tercer mayor inversionista en Panamá, con 5.500 millones de dólares metidos en comercio, banca e industria.

Mulino puso sobre la mesa la entrada de Panamá al Mercosur y cómo el país se perfila como plataforma logística para que la industria farmacéutica suiza llegue a Sudamérica.

Parmelin mostró interés en la marina mercante panameña, la más grande del mundo, y en el Canal interoceánico.

Mulino aprovechó para resaltar los proyectos en marcha: el reservorio de Río Indio, dos megapuertos y un gasoducto. También hablaron de la nueva embajada panameña en Berna y de la solicitud de Panamá para que Suiza se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal, un gesto que reforzaría la seguridad y la estabilidad del comercio global.

El comercio bilateral salió en la conversación: Panamá exporta principalmente café a Suiza, mientras que del lado suizo entran productos farmacéuticos, relojes, aparatos ópticos y bebidas alcohólicas.



Singapur interesado en aviación

Después, Mulino se reunió con Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur. La charla fue directa: más inversiones en aviación, tecnología, energía y logística, aprovechando la plataforma de Panamá para entrar al mercado latinoamericano.

Singapur mostró interés en retomar operaciones de aviación en el país y en los megapuertos que se están proyectando.

También se tocó el tema de semiconductores. Panamá busca a Singapur como aliado estratégico en innovación tecnológica. Mulino aprovechó para invitar al país asiático a sumarse al Tratado de Neutralidad del Canal, fortaleciendo así la seguridad del comercio mundial.

En ambas reuniones, Mulino estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Canal), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad.