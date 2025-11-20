Mulino viaja a Costa Rica para estrechar lazos comerciales y de cooperación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este viernes a la República de Costa Rica para una visita oficial con su homólogo, Rodrigo Chaves Robles, con el fin de reforzar las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación.

El punto central de la visita oficial será un encuentro privado entre ambos mandatarios, que tendrá lugar en el Salón Las Musas del Teatro Nacional, en la ciudad de San José.

En la agenda de actividades también está previsto que el presidente Mulino sea condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, por parte del mandatario costarricense.

También está programado que la pareja presidencial panameña firme el libro de visitantes distinguidos.

Mientras se desarrollan las reuniones de la agenda oficial, la primera dama panameña y su par costarricense, Signe Zeikate, se dirigirán al Museo Nacional para cumplir una agenda alterna.

Al mediodía, ambos presidentes y sus equipos compartirán un almuerzo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde aprovecharán para sostener una reunión ampliada con sus respectivos equipos de trabajo.

El equipo del presidente Chaves estará integrado por Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior; Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería; y Lydia Peralta Cordero, viceministra de asuntos bilaterales y cooperación.

El regreso de la delegación panameña está previsto para la tarde del mismo día.