Mulino viaja a Davos para impulsar inversiones estratégicas en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Davos, Suiza, para participar por segundo año consecutivo en el Foro Económico Mundial (WEF).

El encuentro reúne a líderes de gobiernos, empresas, sociedad civil y el sector académico para discutir el futuro y establecer prioridades globales.

El foro se desarrollará del 19 al 22 de enero, con un programa centrado en cinco desafíos globales que requieren cooperación público-privada.

Según el WEF, crecimiento, resiliencia e innovación son los pilares que guiarán la agenda de los líderes mundiales.

Durante su estadía, Mulino sostendrá reuniones con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como con altos ejecutivos de empresas como Citi, Maersk, BID, DP World y AES.

El objetivo es promover futuras inversiones en Panamá, destacando oportunidades en los sectores logístico, energético y portuario.

El mandatario panameño también participará como expositor principal en el panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a Daniel Noboa de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, Ilan Goldfajn del BID y representantes de Oxford University.

Además, será panelista en otros tres foros sobre inversión, cadenas de suministro y energía.

En paralelo, se coordina un posible encuentro con Rafael Grossi, candidato argentino a la Secretaría General de la ONU, dentro de la agenda diplomática del presidente.