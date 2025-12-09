Nacional - 09/12/25 - 12:34 PM

Multan empresa por incumplir con recolección de basura en La Chorrera

Las multas fueron impuestas tras recibir la Interventoría municipal varias denuncias ciudadanas por la deficiente prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Siete multas de entre 500 y 1,000 dólares han sido aplicadas por el municipio de La Chorrera a la empresa Veolia Panamá, debido al incumplimiento del servicio de recolección de desechos en diversos sitios del distrito.

Roberto Lee, secretario general de la alcaldía de La Chorrera, afirmó que las denuncias y multas ya fueron puestas en conocimiento de la empresa Veolia Panamá.

Aunque no especificó el tiempo, agregó que la empresa debe acudir a efectuar el pago de las siete multas impuestas.

Lee también admitió que la empresa ha realizado esfuerzos para reducir los tiempos de recolección de residuos en las barriadas.

En noviembre de 2025, la empresa de aseo alquiló camiones compactadores para cumplir con los horarios de recolección y evitar la formación de "pataconcitos" en áreas de servidumbre pública.

Agregó que en algunos sectores de La Chorrera aún persiste una deficiente recolección de desechos por parte de la empresa.

La empresa confirmó que ya fue notificada por parte del municipio de las multas impuestas.

 

 

 

 

 


 

