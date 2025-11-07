No logran las firmas de revocatoria de mandato en Vacamonte

El Tribunal Electoral informó este jueves que el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato por iniciativa ciudadana contra el representante del corregimiento de Vacamonte, en Arraiján, José Pérez, y su suplente, Maygualida Sánchez, terminó sin alcanzar el número mínimo de firmas requeridas.

La resolución de la Dirección Nacional de Organización Electoral detalló que solo fueron válidas 107 firmas para Pérez y 104 para Sánchez, de las 8,434 que necesitaban.

El proceso de recolección de firmas contra José Pérez se desarrolló del 9 de agosto al 6 de noviembre, mientras que el de Sánchez se extendió del 6 de agosto al 3 de noviembre.

Según la normativa electoral, los impulsores de la revocatoria pueden impugnar la decisión del Tribunal Electoral en el caso de Sánchez hasta el 14 de noviembre, ya que la ley establece cinco días hábiles a partir de la publicación de la resolución para presentar la impugnación.

En el caso de Pérez tienen hasta el 12 de noviembre.

En Arraiján se mantienen otros procesos de revocatoria de mandato en marcha.