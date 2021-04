"No más cierres" y sí más apoyo claman los sectores productivos de Panamá

"Otro cierre sería fatal", afirmó a Efe la dueña de una peluquería en Panamá, donde la pandemia ha llevado a la quiebra a miles de comercios, disparado el desempleo y traído un deterioro fiscal que costó la rebaja de calificación de su economía, vista como una de las más prósperas de la región por su potencial.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá cayó un 17,9 % en el 2020 por la paralización durante seis meses de los sectores productivos no esenciales, y un nuevo cierre en enero para controlar una desbandada de casos de la covid se tradujo en otra contracción de la actividad económica, del 14,6 % según los datos oficiales.

Más de 20.000 empresas cancelaron el aviso de operación en los últimos 15 meses. El desempleo escaló desde 7,1 % en 2019 hasta el 18,5 % en septiembre pasado y la informalidad subió a más del 52 %.

"La premisa que debemos mantener a toda costa es que no haya más cierres por cuarentena ni restricciones de movilidad. Es imperativo que haya circulación para que los ciudadanos puedan trabajar, generen ingresos" y paguen impuestos, dijo a Efe el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra.

Tal vez, comentó el líder empresarial, "si no hubiéramos tenido una cuarentena tan prolongada, las finanzas del Estado y de la población no se hubieran afectado como ha sucedido".

Tres calificadoras de riego redujeron el grado de inversión de Panamá, cuyo déficit fiscal en el 2020 se elevó hasta el 10,1 %, desde el 3,1 % de 2019, mientras que la deuda pública pasó a representar el 69,8 % del PIB desde el 46,4 %, según datos de Moody's.

El Gobierno ha dicho que gracias a la estrategia sanitaria se han frenado los repuntes de la pandemia en Panamá, que acumula 355.051 casos y 6.114 muertes por la covid.

Las autoridades han pedido a la población seguir manteniendo la disciplina en Semana Santa "para evitar" un eventual nuevo cierre de la economía "que sería funesto", como reconoció el presidente Laurentino Cortizo.

COMERCIANTES PIDEN MÁS APOYO

Mariana, nombre ficticio de la dueña de la peluquería situada en una plaza comercial de la transitada Vía España de la capital, dijo que tras los cierres su negocio, fundado hace 20 años, ha "sobrevivido" gracias a un préstamo bancario.

"Las cosas no son ni parecidas a cómo eran antes de la pandemia", afirmó la emprendedora, que resiente la "falta de apoyo" a los comerciantes y la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), que generan el 70 % de los empleos en Panamá.

En medio de esta crisis "el municipio nos está cobrando impuestos, el seguro social nos está cobrando un dineral y los ingresos no dan para tanto. Necesitamos más apoyo, que vea el Gobierno una forma de dar más apoyo", dijo la comerciante.

Pese a todo, Mariana dice ser "optimista" y piensa que "todo va a mejorar de mediados de año en adelante", lo que le permitiría ir reintegrando a su plantilla, que llegó a sumar 12 personas pero ahora menos de la mitad.

Ese optimismo lo comparten multilaterales como el Banco Mundial, que pronosticó que la economía de Panamá crecerá este año un 9,9 %.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Para enfrentar la crisis económica, el Ejecutivo aprobó medidas de alivio fiscal, moratorias y recursos para las Mipyme, aunque hay quejas de que el dinero no está fluyendo.

El Gobierno sostiene que aplica "políticas públicas de estímulo y desarrollo para acelerar la reactivación económica", y que la vacunación contra la covid iniciada en enero y que ya alcanzó al 8 % de la población, es vital para este propósito.

Pero los analistas sostiene que no hay ni plan fiscal ni de recuperación económica.

"Al Gobierno le falta un plan de empleo. Si no hay empleo, que se olviden que la demanda va a subir. Tampoco tienen plan fiscal, está esperando que la gente pague impuestos", dijo a Efe el economista Rolando Gordon.

El también catedrático le sugirió al Ejecutivo otorgar a los empresarios ayudas condicionadas para que abran y contraten.

El presidente del Conep señaló: "Si bien es cierto que el Gobierno ha anunciado que tiene un plan, este no ha sido aún presentado al país y debemos confiar en que existe".

"Como sector privado unido, estamos a escasos días de presentar un plan concreto, medible, ejecutable y sostenible, que sirva como guía y complemente las acciones que el gobierno piensa implementar (...) aún estamos a tiempo para salvar lo que queda de nuestra economía", afirmó De La Lastra.