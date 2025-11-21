Nacional - 21/11/25 - 12:00 AM

No permitirá que metan a Panamá en un ‘tamborito’ por viaje a Taiwán

Durante su intervención semanal, el presidente José Raúl Mulino aseguró que el viaje de algunos diputados a Taiwán está auspiciado por quienes buscan prender el “tamborito” en Panamá respecto a la relación con China.

“Este viaje está viciado por quienes buscan prender un tamborito aquí en Panamá y su relación con China”, dijo el presidente.

Recordó que Panamá mantiene relaciones diplomáticas con China y no con Taiwán.

Enfatizó que el Poder Ejecutivo es el único facultado constitucionalmente para fijar la política exterior del país.

“No estoy de acuerdo y mi gobierno no avala ese viaje bajo ninguna perspectiva”, comentó.

En tanto, cuestionó el argumento de la visita de los diputados, quienes iban a buscar explotar oportunidades económicas.

“Es mentira que los diputados pueden ir allá (Taiwán) a hablar de inversiones y de proyectos”, añadió.

E insistió en que Panamá no puede convertirse en un escenario de confrontaciones geopolíticas entre potencias.

“Yo no voy a permitir que traigan a Panamá un problema que no es de Panamá”, dijo.

