Nacional - 23/12/25 - 09:21 AM

¡No sea pendejo! Ojo con las compras, pida factura y garantía

Por: Redacción / Crítica -

Comprar y luego quedarse con el problema. Esa es la realidad de muchos panameños que este año han tenido que pelear para que les respeten la garantía de lo que compraron.

De enero a noviembre de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido 996 quejas por incumplimiento de garantía, que suman B/. 7,700,928.35 en reclamos a nivel nacional.

Según la entidad, el no respeto a la garantía sigue siendo el principal dolor de cabeza para los consumidores, por lo que insiste en algo clave: todo debe quedar por escrito.

La garantía no es cuento, es un derecho

La Acodeco recalca que los términos y condiciones de la garantía deben estar claros, precisos y por escrito, ya sea dentro del contrato de compraventa o en un documento aparte que forme parte de la factura.

Este documento debe incluir, entre otros puntos:

  • Nombre y dirección del comercio y del consumidor
  • Descripción exacta del producto o servicio, con marca, modelo, número de serie, tamaño y color, cuando aplique
  • Fecha de compra y entrega
  • Tiempo de duración de la garantía

Además, el proveedor debe explicar claramente qué cubre la garantía, qué no cubre, dónde se presenta el reclamo y contar con la aprobación expresa del comercio o su representante autorizado.

La factura es la llave de todo

Para la Acodeco, la factura es sagrada. Es el documento que prueba la compra y permite exigir reparación, cambio o devolución del dinero.

Sin factura, el consumidor pierde o dificulta cualquier reclamo formal. Por eso, la recomendación es clara:

  • Exigir siempre la factura
  • Verificar que tenga fecha, descripción detallada del producto, monto individual y datos del comercio
  • Guardarla durante todo el período de la garantía

En el caso de facturas térmicas, la entidad aconseja sacar foto o copia, ya que el papel se borra con el tiempo.

La Acodeco recuerda que ningún comercio puede negarse a entregar factura, ya sea física o digital. Incluso si el pago se hace por Yappy u otra plataforma electrónica, la factura sigue siendo obligatoria.

Antes de salir del local, revise bien

Como medida preventiva, la Acodeco recomienda revisar el producto antes de salir del comercio, tanto en ofertas como en ventas regulares, para evitar problemas después.

Si el bien falla dentro del período de garantía, el proveedor está obligado a reparar, reemplazar o devolver el dinero, según corresponda. Y si no puede repararse, debe ser cambiado o reembolsado.

Además, ningún comercio puede ofrecer una garantía menor a la del fabricante, y las promesas verbales no tienen valor legal.

 

 

