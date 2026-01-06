Nacional - 06/1/26 - 07:01 AM

Noche tensa en Caracas: disparos, drones y confusión cerca de Miraflores

El Ministerio de Comunicación salió a bajar la tensión: dijo que la Policía disparó contra drones que volaban sin permiso

 

Por: Redacción / Critica -

Caracas no durmió tranquila. La noche se llenó de detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en plena Avenida Urdaneta, mientras la ciudad sigue en máxima alerta tras la captura de Nicolás Maduro. Vecinos hablaron de disparos secos, ráfagas que rompieron el silencio y un ambiente pesado, de esos que se sienten en el pecho cuando algo no cuadra.

Videos muestran fuego antiaéreo iluminando el cielo caraqueño y disparos que retumban en varios puntos. En medio del ruido, la confusión. Un residente contó que todo ocurrió muy cerca del palacio presidencial. Nadie entendía bien qué pasaba, solo que la cosa estaba fea y los cuerpos de seguridad se movían como hormigas pisadas.

Horas después, el Ministerio de Comunicación salió a bajar la tensión: dijo que la Policía disparó contra drones que volaban sin permiso y que no hubo enfrentamientos. Pero audios captados entre grupos armados vinculados al chavismo apuntan a otra cosa: un malentendido entre distintas unidades de seguridad, tiros cruzados por nerviosismo y pedidos desesperados de refuerzos. Al final, admiten que todo fue por un dron que sobrevolaba la zona.

Mientras tanto, desde Washington dijeron estar siguiendo de cerca la situación, pero negaron cualquier participación. 

En Caracas, las autoridades aseguran que “todo está bajo control”. En la calle, la gente no se come el cuento tan fácil. Caracas sigue en vilo, con miedo, rumores y una sensación clara: el país está parado sobre pólvora.

Te puede interesar

MiCultura abre cupos para formarse en la Ciudad de las Artes

MiCultura abre cupos para formarse en la Ciudad de las Artes

 Enero 06, 2026
Panamá cerró 2025 con desempleo de 9.5%. Jóvenes y viejos, los más afectados

Panamá cerró 2025 con desempleo de 9.5%. Jóvenes y viejos, los más afectados

 Enero 06, 2026
CSS en Colón anuncia horarios de visitas y medidas en atención

CSS en Colón anuncia horarios de visitas y medidas en atención

 Enero 06, 2026
De Panamá pa’ Netflix: Katia da salto grande en María, la Caprichosa

De Panamá pa’ Netflix: Katia da salto grande en María, la Caprichosa

 Enero 06, 2026
Noche tensa en Caracas: disparos, drones y confusión cerca de Miraflores

Noche tensa en Caracas: disparos, drones y confusión cerca de Miraflores

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales