Noche tensa en Caracas: disparos, drones y confusión cerca de Miraflores

Caracas no durmió tranquila. La noche se llenó de detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en plena Avenida Urdaneta, mientras la ciudad sigue en máxima alerta tras la captura de Nicolás Maduro. Vecinos hablaron de disparos secos, ráfagas que rompieron el silencio y un ambiente pesado, de esos que se sienten en el pecho cuando algo no cuadra.

Videos muestran fuego antiaéreo iluminando el cielo caraqueño y disparos que retumban en varios puntos. En medio del ruido, la confusión. Un residente contó que todo ocurrió muy cerca del palacio presidencial. Nadie entendía bien qué pasaba, solo que la cosa estaba fea y los cuerpos de seguridad se movían como hormigas pisadas.

Horas después, el Ministerio de Comunicación salió a bajar la tensión: dijo que la Policía disparó contra drones que volaban sin permiso y que no hubo enfrentamientos. Pero audios captados entre grupos armados vinculados al chavismo apuntan a otra cosa: un malentendido entre distintas unidades de seguridad, tiros cruzados por nerviosismo y pedidos desesperados de refuerzos. Al final, admiten que todo fue por un dron que sobrevolaba la zona.

Mientras tanto, desde Washington dijeron estar siguiendo de cerca la situación, pero negaron cualquier participación.

En Caracas, las autoridades aseguran que “todo está bajo control”. En la calle, la gente no se come el cuento tan fácil. Caracas sigue en vilo, con miedo, rumores y una sensación clara: el país está parado sobre pólvora.