Nos dejan sin trabajo : Buhoneros desalojados en Pan de Azúcar

Unos 14 vendedores informales fueron desalojados este martes de los accesos a la estación de la Línea 1 en Pan de Azúcar del Metro de Panamá, en el distrito de San Miguelito. La acción fue ejecutada por orden del Metro de Panamá, con el apoyo de la Policía Nacional, autoridades locales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Los puestos, en su mayoría sin mercancía al momento del operativo, fueron desmantelados en presencia de los propios buhoneros, quienes solicitaron una prórroga para permanecer en el área hasta el 15 de enero de 2026.

Los vendedores informaron que no recibieron una notificación escrita formal sobre el desalojo y reclamaron que su actividad representa el único sustento económico para sus familias, ya que se dedican a la venta de frutas, legumbres y otros productos de manera honrada. Según expresaron, esta medida los deja sin una fuente de ingreso, sumándose así a la creciente cifra de desempleados.

Por su parte, Karina Vergara, representante del Metro de Panamá, explicó que el operativo forma parte de una estrategia para recuperar el espacio público en las estaciones de las líneas 1 y 2 del metro. Señaló que el objetivo es garantizar una movilidad segura para los usuarios al ingresar y salir de las estaciones.

Vergara aclaró que los vendedores fueron notificados desde el pasado 21 de septiembre, pero decidieron mantenerse en el lugar a pesar del aviso.