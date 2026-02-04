Nacional - 04/2/26 - 09:54 PM

¡Nos vamos pa’l Mundial! Copa pone los pasajes a la venta

Los vuelos estarán disponibles a partir del jueves 5 de febrero desde las 12:00 p.m., hora de Panamá, y las tarifas comienzan en USD 679 ida y vuelta.

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá se prepara para vibrar con la Selección Nacional en el Mundial 2026. Copa Airlines anunció vuelos especiales con tarifas atractivas para llevar a la afición panameña a Toronto y Nueva York, ciudades donde Panamá jugará sus partidos en Canadá y Estados Unidos.

Los vuelos estarán disponibles a partir de hoy, jueves 5 de febrero desde las 12:00 p.m., hora de Panamá, y las tarifas comienzan en USD 679 ida y vuelta, incluyendo una maleta registrada, preselección de asiento y cambio de fecha sin cargo hasta 7 días antes del vuelo. 

La oferta es válida hasta el 5 de marzo o hasta agotar los asientos.

Los itinerarios están programados según los partidos de Panamá, con vuelos de ida y vuelta diseñados especialmente para los aficionados. La primera ronda cubre vuelos hacia Toronto y Nueva York, con salidas en múltiples fechas de junio y julio. A medida que se llenen estos vuelos, Copa Airlines abrirá más opciones hasta alcanzar los 30 vuelos autorizados entre Panamá y Canadá.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Copa Airlines con el fútbol panameño. La aerolínea es patrocinador histórico de la Federación Panameña de Fútbol y acompaña a la Selección Nacional en su camino hacia el evento deportivo más importante del mundo.

Te puede interesar

Dengue sigue rondando: 475 casos y dos muertes en 2026

Dengue sigue rondando: 475 casos y dos muertes en 2026

 Febrero 05, 2026
China contraataca: Ordena frenar inversiones millonarias en Panamá

China contraataca: Ordena frenar inversiones millonarias en Panamá

Febrero 05, 2026
Mulino se para bonito: Panamá no acepta amenazas de nadie

Mulino se para bonito: Panamá no acepta amenazas de nadie

 Febrero 05, 2026
Mulino: los 2 puertos no volverán a quedar en manos de una sola empresa

Mulino: los 2 puertos no volverán a quedar en manos de una sola empresa

 Febrero 05, 2026
Mulino llama a empresarios a invertir pa’l país

Mulino llama a empresarios a invertir pa’l país

 Febrero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto