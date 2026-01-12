Nueva aplicación digital para emprendedores y gestores de cultura en Veraguas

Con el fin de que los emprendedores y promotores de turismo de la provincia de Veraguas cuenten con las herramientas necesarias para mejorar sus negocios, se presentó la nueva aplicación digital del Ministerio de Cultura.

La viceministra de esta cartera, Ariacnne Benedetti, destacó que la nueva aplicación digital de esta institución está diseñada para facilitar el acceso a información cultural y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Benedetti explicó que la nueva "APP" del Ministerio de Cultura concentra en una sola plataforma información sobre programas, proyectos, actividades culturales, espacios patrimoniales y servicios que desarrolla la entidad en todo el país.

La herramienta busca fortalecer la comunicación con los promotores culturales y acercar la oferta cultural del Estado a la población panameña de manera más ágil y accesible.

La viceministra destacó que esta aplicación también representa una oportunidad para el sector turístico, ya que permitirá a visitantes nacionales y extranjeros conocer de forma rápida las actividades culturales, festivales, museos y sitios de interés que se desarrollan en las distintas regiones del país.

Con esto se está contribuyendo con la promoción del patrimonio cultural panameño.

Promotores culturales de la provincia de Veraguas valoraron positivamente la iniciativa, señalando que el uso de plataformas digitales facilita la difusión de eventos y fortalece el trabajo cultural que se realiza en las comunidades.

Además, resaltaron la importancia de que el ministerio mantenga espacios de diálogo directo con los actores culturales del interior del país.

Esta nueva aplicación forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Cultura por modernizar los servicios, impulsar la transformación digital y promover una mayor participación ciudadana en el quehacer cultural, con miras a fortalecer la identidad nacional y el desarrollo cultural en todas las provincias.