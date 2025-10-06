Nueva Italia cierra autopista por más de dos semanas sin agua

Cansados de llevar más de dos semanas sin agua potable, los residentes de la comunidad de Nueva Italia, en la provincia de Colón, cerraron brevemente la autopista Panamá-Colón como medida de protesta.

El cierre, que se prolongó por aproximadamente 15 minutos durante la mañana, generó un fuerte congestionamiento vehicular para los conductores que se dirigían hacia la ciudad de Colón.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para mediar con los manifestantes y solicitarles que desalojaran la vía. Sin embargo, al no lograr una respuesta favorable, se presentaron unidades antimotines. Justo cuando se preparaban para intervenir, los moradores decidieron reabrir la autopista y evitar un enfrentamiento.

Sonia Martínez, de 39 años, expresó su frustración por la falta del servicio: “No aguantamos más. Tenemos que estar comprando agua en el supermercado y eso afecta nuestra economía”.

Por su parte, Máximo Alonso, de 33 años, manifestó que es imposible vivir sin agua y exigió una pronta solución por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). “Lo único que llega puntual a mi casa es el recibo del agua potable, pero el agua nunca”, reclamó.

Los residentes aseguran que continuarán exigiendo una respuesta concreta de las autoridades, ya que el acceso al agua es un derecho básico y esencial para la vida diaria.

