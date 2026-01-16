Nuevas sedes fortalecerán la educación especial

La falta de infraestructuras sigue siendo un desafío en la atención de personas que padecen algún tipo de discapacidad en el país, por ello, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) reforzará sus instalaciones a nivel nacional, iniciando con la construcción de un nuevo módulo en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en el área de Arraiján, en donde se concentra una gran cantidad de la población, facilitando su acceso a los servicios de educación, estimulación, consejería, rehabilitación biomotriz, entre otros.

La directora general del IPHE, Karelia Sánchez, señaló que el objetivo de esta nueva sede es acercar la entidad a la población para que no tengan que trasladarse hasta La Chorrera, ubicación de su única filial en la provincia, en busca de asistencia.

Además, se equipará el Gimnasio José “Porky” Ruiz para brindar una atención integral a los estudiantes y aulas de clase en los más de 400 centros educativos en los que tienen presencia para que se ajusten a las necesidades tecnológicas y curriculares del siglo XXI.

Reiteró que su meta para 2026 es modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la institución, propiciando una inserción efectiva de los jóvenes al campo laboral, para lo cual dotarán los salones de insumos necesarios y fortalecerán los programas de capacitación e investigación docente.

“Si fortalecemos esta línea, vamos a tener docentes más preparados con competencias específicas para atender a los estudiantes que buscan servicios, recursos y apoyo a través del IPHE”, indicó Sánchez en entrevista con Panamá América.

Agregó que las personas que viven con algún tipo de discapacidad desde que llegan a la entidad reciben la asistencia de un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas del lenguaje y ayudantes físicos, para ajustar los servicios a sus necesidades.

Mientras que los estudiantes, una vez que culminan sus estudios escolares, reciben capacitaciones en carreras técnicas intermedias como gastronomía y hotelería, luego son incluidos en un programa de pasantías laborales para facilitar su inserción a la sociedad y que las empresas comprueben que están completamente capacitados para realizar cualquier labor que se les asigne.

“La discapacidad no es una limitante ni una barrera para que puedan aprender, ser insertados en la sociedad o en escuelas regulares”, subrayó.

Estadísticas

La Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), publicada el pasado mes de noviembre, reveló que 1 de cada 6 panameños padece algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de 781 mil personas.

Entre las áreas de mayor incidencia en el país destacan la Comarca Ngäbe-Buglé, Herrera, Guna Yala, Panamá Oeste, Coclé, Panamá y Colón.

El estudio también puso en evidencia que la mayoría de los ciudadanos son diagnosticados de manera tardía y que a partir de los 50 años aumentan las probabilidades de padecer alguna condición.