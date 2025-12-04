Nuevo Instituto Oncológico Nacional tendrá 9 niveles y atención de primera

Con más de 95 millones de dólares de inversión, Panamá se prepara para dar un salto gigante en la atención oncológica. El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) se levantará en la Ciudad de la Salud y promete cambiar la vida de miles de pacientes.

El centro contará con nueve niveles de atención, incluyendo una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones y ocho camas para tratamientos prolongados. Además, tendrá laboratorio clínico y molecular para hematología, asegurando diagnósticos más rápidos y precisos.

Para los familiares y pacientes, la comodidad también es prioridad: un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios y 92 consultorios en más de 15 especialidades clínicas estarán listos para atender la demanda. En total, se construirán 19,670 metros cuadrados dedicados a cuidar la salud.

Este proyecto forma parte del convenio Minsa–CSS, que busca optimizar los servicios de la Ciudad de la Salud y mejorar la calidad de atención para cada persona que llega al Instituto.

Solo en 2024, la Consulta Externa del ION atendió a 5,290 pacientes: Panamá lideró con 2,156 personas, seguida de Panamá Oeste con 854 y Chiriquí con 629. Del total, 3,224 fueron mujeres y 2,066 hombres; el 71% asegurados y el 29% no asegurados.

Con este nuevo edificio, el Instituto Oncológico Nacional se convierte en una verdadera esperanza para los panameños que enfrentan el cáncer, acercando atención de calidad, moderna y humana, sin tener que salir de su país.