Nacional - 04/12/25 - 08:28 AM

Nuevo Instituto Oncológico Nacional tendrá 9 niveles y atención de primera

Para los familiares y pacientes, la comodidad también es prioridad: un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios

 

Por: Redacción / Crítica -

Con más de 95 millones de dólares de inversión, Panamá se prepara para dar un salto gigante en la atención oncológica. El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) se levantará en la Ciudad de la Salud y promete cambiar la vida de miles de pacientes.

El centro contará con nueve niveles de atención, incluyendo una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones y ocho camas para tratamientos prolongados. Además, tendrá laboratorio clínico y molecular para hematología, asegurando diagnósticos más rápidos y precisos.

Para los familiares y pacientes, la comodidad también es prioridad: un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios y 92 consultorios en más de 15 especialidades clínicas estarán listos para atender la demanda. En total, se construirán 19,670 metros cuadrados dedicados a cuidar la salud.

Este proyecto forma parte del convenio Minsa–CSS, que busca optimizar los servicios de la Ciudad de la Salud y mejorar la calidad de atención para cada persona que llega al Instituto.

Solo en 2024, la Consulta Externa del ION atendió a 5,290 pacientes: Panamá lideró con 2,156 personas, seguida de Panamá Oeste con 854 y Chiriquí con 629. Del total, 3,224 fueron mujeres y 2,066 hombres; el 71% asegurados y el 29% no asegurados.

Con este nuevo edificio, el Instituto Oncológico Nacional se convierte en una verdadera esperanza para los panameños que enfrentan el cáncer, acercando atención de calidad, moderna y humana, sin tener que salir de su país.

Te puede interesar

Más de $52 millones perdidos en auxilios; hoy entregarán 2,860 auditorías

Más de $52 millones perdidos en auxilios; hoy entregarán 2,860 auditorías

 Diciembre 04, 2025
Mulino: nuevo Oncológico, dormitorios en UTP y modernización de biblioteca

Mulino: nuevo Oncológico, dormitorios en UTP y modernización de biblioteca

 Diciembre 04, 2025
Nuevo Instituto Oncológico Nacional tendrá 9 niveles y atención de primera

Nuevo Instituto Oncológico Nacional tendrá 9 niveles y atención de primera

 Diciembre 04, 2025
CSS inaugura cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

CSS inaugura cuarto de urgencias en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

 Diciembre 04, 2025
Jorge Rivera, nuevo rector de la USMA: un rumbo fresco para educación católica

Jorge Rivera, nuevo rector de la USMA: un rumbo fresco para educación católica

 Diciembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí