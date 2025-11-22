Nacional - 22/11/25 - 12:21 PM

Olas de hasta 2.5 metros: Aviso de vigilancia en el Caribe panameño

Se espera que las condiciones marítimas en las costas del Caribe Occidental y Caribe Oriental sean de precaución debido al aumento de la altura de las olas y la velocidad del viento.

 

 El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha emitido un aviso de vigilancia debido al incremento en la altura de las olas sobre el Caribe panameño, el cual se mantendrá vigente hasta el próximo martes 25 de noviembre.

 Se recomienda a la población costera y a los sectores marítimos tomar precauciones ante las condiciones adversas. 

Zonas bajo vigilancia: Caribe Occidental:

Caribe Occidental:   (Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé y norte de Veraguas): Olas de entre 1.0 y 2.0 metros, con períodos de 7 a 9 segundos. 

Caribe Central: (Colón Costa Abajo y centro): Olas de hasta 1.0 a 1.5 metros y períodos de 7 a 8 segundos. 

Caribe Oriental: (Colón Costa Arriba y Comarca Guna Yala): Olas de 1.5 a 2.5 metros, con períodos entre 7 y 9 segundos. 

El SINAPROC recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, se pueden contactar a las líneas 911 o 520-4426.

