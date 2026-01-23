Orillac: Auge del turismo dinamiza economía del país

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac lideró este viernes el acto de rendición de cuentas del sector aeroportuario y turístico del país con relación a la gestión del año 2025 y las proyecciones estratégicas para este 2026.



Orillac informó sobre un auge turístico procedente de Europa y Latinoamérica, y un aumento de 9% en el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (AIT) en 2025 versus 2024.

En el evento, realizado en el AIT, Orillac destacó que los datos positivos en turismo del 2025, al igual que lo que se registra en otras áreas o sectores productivos, reafirman una tendencia de la recuperación económica del país.



Destaca que este auge es producto de un trabajo conjunto y estratégico de la AIT, la Autoridad del Turismo de Panamá (ATP), la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) y Promtur, entre otras entidades.

“No hemos parado de trabajar y lo vamos a seguir haciendo. El presidente dijo que el trabajo vendrá del sector privado. Creemos que el turismo es el gran desarrollador de mano de obra y oportunidades", indicó.



Asimismo, enfatizó que el Gobierno Nacional lleva adelante un agresivo plan de inversión pública para atender necesidades básicas, que también impactan en el turismo.

Estadísticas 2025 y proyecciones de 2026

De acuerdo con un informe del AIT, en términos operativos, el 2025 cerró con 20.98 millones de pasajeros, un crecimiento del 9 % con relación al 2024; 166,448 movimientos aéreos y una red de 97 destinos internacionales atendidos por 17 aerolíneas de pasajeros y 28 de carga. Además, se registró un récord de 248,455 toneladas métricas de carga aérea y el AIT fue reconocido por segundo año consecutivo por Cirium como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con un índice de puntualidad del 93.34 %.

Los ingresos del AIT en el año 2025 superaron los $ 315 millones, lo que se traduce en un crecimiento aproximado del 7% frente al desempeño del 2024, impulsado por el aumento del volumen de pasajeros, la recuperación sostenida de la actividad comercial y la consolidación del negocio de carga área como uno de los pilares del modelo económico del aeropuerto. En tanto, en 2025, los aeropuertos regionales administrados por el AIT, movilizaron 781,871 pasajeros y registraron 32,036 operaciones aéreas, reflejando el crecimiento del turismo interno y de la conectividad regional.

El gerente general del AIT, José Ruiz Blanco explicó que los resultados alcanzados por el aeropuerto en el 2025 responden a una estrategia sostenida basada en eficiencia operativa, disciplina financiera y visión de largo plazo, que permitió consolidar el liderazgo de esta terminal aérea como principal puerta de entrada a la región y proyectarlo hacia una nueva etapa de crecimiento financiero, inversión en infraestructura y fortalecimiento competitivo.

Para este año 2026, dependiendo del comportamiento del tráfico aéreo, el AIT estima que podría alcanzarse los 22.6 millones de pasajeros, y los ingresos podrían alcanzar entre $ 334 millones y $ 356 millones “lo que confirma la confianza de aerolíneas, operaciones logísticas e inversionistas en Panamá como punto estratégico de conexión aérea y logística.

Por su parte, el subadministrador de la ATP, Jorge Correa indicó que, en términos generales, el año 2025 fue “bueno” para Panamá, no solo en llegada de turistas o visitantes, sino también en el crecimiento de la ocupación hotelera, llegada de grupos y turismo de ocio. Solo de enero a octubre, Panamá recibió alrededor de 2.4 millones de visitantes, creciendo 1.7%, lo cual se tradujo en un incremento de divisas de $ 5.4 billones.

Sostuvo además que, con la implementación de una estrategia de incentivos al viajero en tránsito para que haga una parada en Panamá, se ha logrado un crecimiento sistemático y en 2025, marcó un “récord histórico” al registrarse un incremento de más del 25% en el número de turistas que decidieron quedarse en el país, superando los 200 mil visitantes, lo que traduce en más noche de hotel, más consumo local, más empleos y “más personas descubriendo que Panamá es mucho más que una escala”. Mientras, la campaña Tripealotuyo, lanzada en el 2025, se ha consolidado como la plataforma que incentiva el turismo interno.

La vicepresidenta de la junta directiva de Promtur, Sara Pardo agregó que, gracias al impulso de campañas digitales, alianzas estratégicas nacionales e internacionales, se logró un positivo impulso del turismo en el país en 2025. Dijo que las alianzas estratégicas aportaron más de un millón de pasajeros, lográndose un incremento de más 130 mil visitas, un 20% más en reservas frente al año 2024. Igualmente, el incremento de visitantes de los principales mercados europeos alcanzó más de un 40%, y más de 14% procedentes de la región latinoamericana.

“El posicionamiento de Panamá como destino se ha fortalecido en un 26% debido al incremento de las búsquedas relacionadas con el país. El turismo de reuniones es otro pilar de nuestro crecimiento, y en el más reciente ranking de la ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones), la principal asociación mundial de congresos y convenciones, Panamá dio un salto histórico, pasando del puesto 12 al 5, entre las ciudades de América, y como país ascendimos de 7 al 4 en el continente, un avance que confirma que Panamá ya no compite, lidera”, afirmó Pardo, mencionando que Panamá ya tiene 37 eventos internacionales confirmados para el 2026 y en negociación más de 40, consolidándose como un hub regional de congresos y convenciones.

A su turno, el director general de la AAC, Rafael Bárcenas destacó los esfuerzos del gobierno nacional y las inversiones que se realizan para mejorar las infraestructuras aeroportuarias del país y la seguridad aérea. La formación de controladores aéreos, para corregir la falta de estos profesionales; la implementación en 2025 del One Stop Security (OSS) -solicitada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)- para agilizar las operaciones en aeropuertos y cumplir con solicitudes de organismo internacionales en materia de seguridad aeroportuaria, fueron parte de las acciones de 2025, dijo.

“Este es un paso muy importante, Panamá es el primer país de la región en tener un sistema full OSS”, resaltó. También informó que entró en ejecución un contrato firmado el 17 de diciembre de 2025, para la modernización del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Panamá, que tenía más de 12 años que no recibía ninguna inversión. “Esta inversión de $ 17 millones va a garantizar la sostenibilidad del espacio aéreo de la región, ya que controlará desde Canadá hasta Argentina, todos los vuelos que conectan de Norte a Suramérica y que pasan por el espacio aéreo de Panamá”, acotó.