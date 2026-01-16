Nacional - 16/1/26 - 12:00 AM

Otorgan exoneración y permiso a la ACP para rehabilitar vía

Por: Eric Montenegro -

El concejo municipal de Arraiján decidió poner fin al conflicto entre la alcaldesa Stefany Peñalba y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el otorgamiento del permiso para la rehabilitación de la carretera Bruja-Cocolí y la exoneración en el pago del impuesto municipal.

Durante una reunión extraordinaria realizada ayer, y a la cual asistió la alcaldesa Stefany Peñalba, esta evitó dar declaraciones, al igual que el vicealcalde Oliver Ríos. Este último dijo no estar autorizado para dar entrevistas.

Es la primera vez que Peñalba acude a una sesión del concejo municipal en 2026 y luego de la demolición del monumento chino en el Mirador Puente de las Américas.

Luzdenia Oliver, presidenta del concejo, explicó que en la reunión se aclaró que, aun cuando se escuchó el planteamiento de la alcaldesa Peñalba, la exoneración de impuestos es potestad de los ediles.

No obstante, aclaró que, de proceder la ACP a la contratación de cualquier empresa privada para desarrollar los trabajos de rehabilitación de la vía, esta deberá cumplir con el pago de los impuestos.

Te puede interesar

AMCHAM y SIP dicen “no” a la prohibición de cigarrillos electrónicos

AMCHAM y SIP dicen “no” a la prohibición de cigarrillos electrónicos

 Enero 15, 2026
¡Panamá decide destino de la mina de cobre en junio!

¡Panamá decide destino de la mina de cobre en junio!

 Enero 15, 2026
Sacan ballena muerta del Muelle 16 en Balboa

Sacan ballena muerta del Muelle 16 en Balboa

 Enero 15, 2026
Mulino firma ley y jubilados por fin verán plata retenida desde los 70

Mulino firma ley y jubilados por fin verán plata retenida desde los 70

 Enero 15, 2026
Choque ACP-Peñalba: Empresas contratadas por el Canal deberán pagar impuestos

Choque ACP-Peñalba: Empresas contratadas por el Canal deberán pagar impuestos

 Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto