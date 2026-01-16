Otorgan exoneración y permiso a la ACP para rehabilitar vía

El concejo municipal de Arraiján decidió poner fin al conflicto entre la alcaldesa Stefany Peñalba y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el otorgamiento del permiso para la rehabilitación de la carretera Bruja-Cocolí y la exoneración en el pago del impuesto municipal.

Durante una reunión extraordinaria realizada ayer, y a la cual asistió la alcaldesa Stefany Peñalba, esta evitó dar declaraciones, al igual que el vicealcalde Oliver Ríos. Este último dijo no estar autorizado para dar entrevistas.

Es la primera vez que Peñalba acude a una sesión del concejo municipal en 2026 y luego de la demolición del monumento chino en el Mirador Puente de las Américas.

Luzdenia Oliver, presidenta del concejo, explicó que en la reunión se aclaró que, aun cuando se escuchó el planteamiento de la alcaldesa Peñalba, la exoneración de impuestos es potestad de los ediles.

No obstante, aclaró que, de proceder la ACP a la contratación de cualquier empresa privada para desarrollar los trabajos de rehabilitación de la vía, esta deberá cumplir con el pago de los impuestos.