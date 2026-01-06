Panamá cerró 2025 con desempleo de 9.5%. Jóvenes y viejos, los más afectados

La tasa de desempleo cerró en el 2023 en 9.5%, con la posibilidad real de subir hasta el 10% según confirmó Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien abordó el tema en TVN.



Muñoz explicó que el mercado laboral ya venía golpeado y que varios factores terminaron de complicar el panorama.

Uno de los impactos más fuertes se sintió en Bocas del Toro, donde las distintas situaciones registradas durante el año provocaron la pérdida aproximada de 7,000 empleos. Ese golpe no se quedó ahí.

La caída arrastró a sectores clave como el turismo, la logística y el comercio, afectando contrataciones, frenando inversiones y profundizando la incertidumbre en un país que aún no logra salir del todo de crisis acumuladas.

Durante los primeros meses de 2025, antes de las protestas sociales, las contrataciones crecieron más de 31%, dando señales de recuperación. Sin embargo, ese impulso se quebró con la intensificación de los conflictos, cuando las contrataciones cayeron hasta un 8%.

El cierre de año trajo una leve recuperación impulsada por la temporada de fin de año, pero no fue suficiente para compensar lo perdido.



Los jóvenes y viejos, los más afectados

La ministra reconoció que, aunque se lograron avances —con más de 1,400 jóvenes accediendo a su primer empleo y más de 6,000 capacitaciones laborales impartidas—, el acceso al trabajo formal sigue siendo limitado para los más jóvenes

A la par, crece una preocupación que se escucha cada vez más en la calle: las personas mayores de 40 años. Muchos aseguran que, pese a la experiencia, enfrentan mayores barreras para reinsertarse en el mercado laboral, quedando atrapados entre el desempleo y la informalidad.

Las cifras oficiales indican que al cierre de 2025 se registraron 284,125 contratos laborales, de los cuales 71,798 fueron indefinidos, una mejora frente a años anteriores dominados por contratos temporales.

Aun así, la percepción ciudadana apunta a un aumento del empleo informal, visto por muchas familias como la única salida para sobrevivir.

De cara a 2026, el Gobierno apuesta a la inversión en obras públicas como principal motor para generar empleo. Proyectos de infraestructura buscan reactivar la economía y mover sectores como la construcción, con impacto directo en pequeñas y medianas empresas.

Programas como “Más Territorio, Más Empleo” pretenden llevar oportunidades laborales directamente a las comunidades, mientras que iniciativas como “Aula Talento Sin Barreras” ya han permitido la inserción de más de 400 personas con discapacidad.

También se trabaja en una propuesta para dar una segunda oportunidad laboral a mayores de 40 años, muchos de ellos afectados desde la pandemia.