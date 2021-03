Panamá comienza el nuevo año escolar con clases a distancia por la pandemia

Panamá comenzó este lunes el año escolar 2021 con cerca de 900.000 estudiantes que asistirán a clase a distancia por la pandemia, una modalidad que se mantendrá al menos durante el primer trimestre en este país, el de más casos acumulados de la covid en Centroamérica.

"Estudiantes, maestros y familiares, pongamos corazón, voluntad y entusiasmo en las tareas de enseñanza y aprendizaje. Sigamos cuidándonos, con la esperanza de terminar el año lectivo con alumnos y maestros en las aulas de clases. ¡Les deseo un buen y productivo año escolar!", escribió el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

Los maestros y personal administrativo de las escuelas se encuentran en la fase dos del proceso de vacunación contra la covid-19 en marcha, por lo que hay esperanzas de que las clases cambien al menos a la modalidad de semipresenciales -asistir a la escuela al menos dos días a la semana- a partir del segundo trimestre.

El gobierno panameño anunció además el domingo que se ha autorizado la compra a Pfizer, la farmacéutica más avanzada en estudios pediátricos, de más de 1,99 millones de dosis de vacuna para administrarla a menores de 16 años.

Panamá, con 4,2 millones de habitantes, acumula 340.915 casos confirmados de la covid, la cifra más abultada de Centroamérica, y 5.845 muertes en más de 11 meses de pandemia.

El proceso de vacunación en Panamá comenzó el pasado 20 de enero y se han aplicado ya 119.176 dosis, de un total de 157.920 entregadas hasta ahora por Pfizer, de momento el único proveedor de la cartera contrata por el país de 5,5 millones de vacunas.

Panamá ha destinado 56 millones de dólares para la compra de 3 millones de dosis de Pfizer, 1.092.000 de AstraZeneca, 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.112.410 del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En las últimas semanas se ha informado además de negociaciones con Rusia para adquirir entre 2 y 2,5 millones dosis de la Sputnik V.

CLASES A DISTANCIA

Panamá cuenta con alrededor de 3.100 escuelas, de las cuales 1.800 tienen acceso a internet. Unos 750.000 alumnos están en planteles públicos y 145.000 en privados, según los datos oficiales.

De momento y al igual que el año pasado, las lecciones se impartirán a través de la radio, televisión y también por la vía electrónica a través de plataformas digitales para aquellos alumnos que tengan la posibilidad de conectarse a internet.

Ocho de cada 10 alumnos accedieron en el 2020 a las clases a distancia, y 6 de cada 10 lo hizo a través de plataformas virtuales en Panamá, según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Unicef promueve el regreso a clases presenciales de manera segura y escalonada, dando prioridad a las zonas de difícil acceso, donde los alumnos tienen muy complicado acceder a la educación a distancia.

La crisis económica derivada de la pandemia también ha provocado una migración de estudiantes de escuelas privadas a las públicas, generando más presión sobre un sistema que arrastra grandes carencias no solo físicas sino programáticas.

Dos de cada tres estudiantes panameños no entienden lo que leen y cuatro de cada cinco no pueden realizar operaciones matemáticas básicas, lo que refleja la "deficiente calidad de la educación", en palabras del presidente del país, Laurentino Cortizo, quien ha prometido transformar el sistema para impulsar el desarrollo nacional.