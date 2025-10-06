Panamá desea mucho éxito a Sanae Takaichi

El Gobierno de Panamá deseó "mucho éxito" a Sanae Takaichi, quien este sábado se alzó con la victoria en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el partido y probablemente el país, a falta de la confirmación parlamentaria.

La elección de la exministra nipona de Interior "como líder del Partido Liberal Democrático del Japón, y su próxima designación como primera ministra, constituye un momento histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres japonesas", expresa este sábado un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La misiva destaca que el ascenso de Sanae "simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que el liderazgo femenino puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza", y "demuestra que con esfuerzo, convicción y compromiso con el país, las barreras se pueden superar" incluso en un "entorno tradicionalmente dominado por los hombres", lo que constituye "una poderosa inspiración para las generaciones presentes y futuras".