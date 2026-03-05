Panamá, en alerta de riesgos para la fauna silvestre

Panamá, uno de los países con mayor diversidad de flora y fauna silvestre del continente con un registro de más de 4.350 especies de fauna, alertó que un porcentaje de esos animales se encuentra en "alguna categoría de riesgo, lo que evidencia la presión que enfrentan".

Así lo dijo a través de un alocución el Ministerio de Ambiente de Panamá, con motivo del Día Mundial de la vida silvestre, señalando que es una jornada que invita a tomar conciencia sobre este "invaluable recurso natural del país, componente fundamental de los ecosistemas y por tanto indispensable para el bienestar de la población en todos los niveles".

"En esta fecha se busca colocar en contexto la importancia de la fauna silvestre para el país y la necesidad de una relación responsable con la naturaleza. La vida silvestre cumple un papel fundamental en el equilibrio ambiental y forma parte del interés público nacional, porque está ligada al propio desarrollo", resaltó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

En esa línea, la institución alertó que los datos nacionales indican que el 43 % de los anfibios, el 34 % de las aves y el 24 % de los mamíferos del país están en "alguna categoría de riesgo, lo que evidencia la presión que enfrentan las poblaciones silvestres".

La deforestación, incendios forestales, cambio de uso de suelo, caza furtiva, tráfico ilegal de especies y la presencia de agentes patógenos se encuentran entre los factores que "inciden en esta situación", destacó.