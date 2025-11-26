Nacional - 26/11/25 - 07:43 AM

Panamá en alerta por lluvias intensas y tormentas hasta el viernes

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan acumulados de lluvia entre 120 y 320 mm en un período de 72 horas en varias de estas regiones.

 

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha emitido un aviso de vigilancia para varias provincias de Panamá debido a lluvias intensas y tormentas significativas, que se extenderán hasta el viernes 28 de noviembre.

Las áreas bajo aviso incluyen:

* Bocas del Toro
* Comarca Ngäbe-Buglé
* Chiriquí (noreste)
* Veraguas (norte y montañas)
* Coclé (norte)
* Colón
* Comarca Guna Yala
* Panamá Oeste
* Panamá (norte, este y centro)
* Darién
* Emberá-Wounaan

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan acumulados de lluvia entre 120 y 320 mm en un período de 72 horas en varias de estas regiones. Estas condiciones podrían ir acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, avenidas de agua y crecidas repentinas de ríos.

Recomendaciones del SINAPROC:

* Evite cruzar ríos o quebradas con altos niveles de agua.
* Manténgase informado a través de los avisos oficiales y no difunda información no verificada.
* Si reside en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, prepare un plan de evacuación familiar.

En caso de emergencia, se recomienda contactar a la línea 911 ó al 520-4426 para recibir asistencia inmediata.


 

