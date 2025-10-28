Panamá enfrenta las consecuencias por impacto de Huracán Melissa

Panamá sigue bajo alerta máxima debido a los efectos del Huracán Melissa, que actualmente se encuentra en la categoría 5 y está localizado al suroeste de Jamaica. Aunque el huracán no ha tocado directamente tierra panameña, su impacto indirecto ha provocado lluvias intensas, vientos fuertes y desbordamientos de ríos y quebradas en diversas regiones del país, dejando trágicas consecuencias: dos menores han perdido la vida por ahogamiento, mientras que decenas de viviendas y cultivos han resultado dañados y cientos de familias han sido desplazadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), mantiene una constante vigilancia y monitoreo en las zonas más afectadas. Las autoridades han intensificado las labores de evacuación y asistencia humanitaria en las provincias de Veraguas, Los Santos, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Afectaciones reportadas

Provincia de Panamá



En Pedregal, Villalobos, tres jóvenes desorientados fueron guiados por personal del COE mediante orientación telefónica y ubicación por GPS, logrando salir sanos y salvos hacia el área del Corredor de Pedregal.

Provincia de Chiriquí



En el distrito de Barú, se reportaron tres viviendas afectadas por ingreso de agua en las comunidades de Barriada El Carmen, Río Mar y Sangrillo. El personal de SINAPROC realizó verificaciones en el lugar y coordinó el retorno a las áreas durante el día para su seguimiento.

Provincia de Herrera



En el distrito de Las Minas, se reportaron dos deslizamientos de tierra en los sectores de Quebrada del Rosario (Las Yezcas) y Chepo (Calle Abajo), afectando de manera leve la vía de acceso. Se realizaron evaluaciones, se colocó cinta perimetral y se coordinó con las autoridades locales para su atención.

En la comunidad de El Toro, un árbol cayó sobre la vía, comprometiendo el tendido eléctrico. Personal de la empresa eléctrica trabajó en el área, y los moradores despejaron parcialmente la vía.

Veraguas:



El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reporta que unas 130 personas han sido afectadas por los desbordamientos de ríos y quebradas. De ellas, 58 se encuentran en albergues y 58 han sido evacuadas en los corregimientos de Loma de Quebro, Cascajilloso y Arenas. Continúan los operativos de rescate y evaluación de daños.

Los primeros informes revelan pérdidas materiales significativas, como cultivos destruidos, acueductos rurales dañados, animales arrastrados por las aguas y la pérdida de enseres. Además, hay comunidades aisladas, como Restingue, Cobachón, Varadero, Ventada, Las Bocas y Furniales, sin acceso ni información sobre sus habitantes debido al colapso de caminos y puentes.

El director del SINAPROC, Omar Smith, recorrió las zonas afectadas junto con los equipos de rescate, mientras las autoridades locales solicitan urgentemente agua potable, alimentos, ropa seca y medicinas.

El alcalde de Mariato, Ángel Batista, destacó la necesidad de reubicar a las personas en lugares seguros, aunque denunció la falta de recursos y voluntad política para hacerlo.

Además, el representante Ariel De Gracia lamentó las pérdidas millonarias de los productores locales, especialmente en arroz, leche y ganado, y criticó la falta de respuesta ante la repetición de estos desastres cada año.

Pronóstico climático

El pronóstico para hoy martes sigue indicando que las lluvias y tormentas se mantendrán, afectando especialmente las regiones de Azuero, el sur de Veraguas, Panamá Este y Darién durante la mañana.

Para la tarde, las precipitaciones persistirán en el occidente del país, con cielos nublados en la mayoría de las provincias.

Alerta y medidas de seguridad

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas sigue vigente en todo el país hasta el jueves 30 de octubre. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones de seguridad para minimizar los riesgos durante el paso de este sistema meteorológico.

