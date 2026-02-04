Panamá inició proceso formal para exención de visas

Panamá dio un paso formal para ingresar al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP) de Estados Unidos, al crear un Grupo de Trabajo Interinstitucional.

El primer encuentro estuvo liderado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, y tuvo como objetivo definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que cada entidad del Gobierno Nacional debe cumplir para avanzar en ese proceso.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el trabajo se desarrollará bajo un enfoque de coordinación interinstitucional, fortalecimiento de la seguridad fronteriza y mejora del intercambio de información. Trabajarán en estrecha cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional.

“La conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas representa un paso estratégico de alta trascendencia para Panamá, que busca consolidar una visión de Estado sustentada en la coordinación interinstitucional y la responsabilidad compartida con un socio histórico y estratégico como lo es Estados Unidos”, dijo Hoyos.

Dijo que el Programa de Exención de Visas es, ante todo, un mecanismo de confianza que exige estándares elevados en materia de seguridad, gestión migratoria, integridad documental e intercambio de información.

“Se trata de una herramienta clave para alinear políticas públicas, identificar brechas, evitar duplicidades y asegurar coherencia entre los compromisos internacionales y su implementación interna”, dijo.

Añadió que la eventual exención de visas no debe entenderse únicamente como una facilidad migratoria, sino como una herramienta para fortalecer los vínculos entre nuestras sociedades, fomentar los intercambios académicos, culturales y empresariales, y profundizar el contacto entre nuestros pueblos,

Por otro lado, el embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, destacó que su Gobierno está trabajando con Panamá para compartir información y asegurar que quienes viajen lo hagan de manera eficaz y segura.

“Este es un proceso complejo, que no será inmediato, pero estamos avanzando de forma coordinada para cumplir todos los requisitos que establece la ley de Estados Unidos”, manifestó.

De acuerdo con la Cancilleria, el proceso de exención de visas se encuentra en fase de negociación formal. La solicitud fue presentada por el presidente José Raúl Mulino el mes pasado, destacando que Panamá ya cumple un requisito clave -una tasa de rechazo inferior al 4%- y espera concretar ese objetivo durante la actual administración.