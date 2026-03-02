Nacional - 02/3/26 - 12:00 AM

Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad

El Gobierno de Panamá invitó a doce países con embajadores concurrentes a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal interoceánico, como garantía jurídica del comercio mundial y una señal política de respaldo al derecho internacional, informó ayer la Cancillería panameña.

La invitación fue extendida por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en reuniones bilaterales celebradas durante una visita a México con los representantes diplomáticos de Argelia, Australia, Azerbaiyán, República Eslovaca, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Costa de Marfil, Armenia, Georgia y Serbia.

