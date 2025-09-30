Panamá lanza proyecto para eliminar redes de pesca fantasma

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pusieron en marcha un proyecto estratégico para facilitar el descarte seguro de redes de pesca fantasma, un tipo de residuo plástico altamente contaminante y letal para la vida marina.

La iniciativa comenzó con la instalación de un contenedor especializado en el puerto de La Boca, ubicado en el corregimiento de Ancón. Este punto de recolección busca ofrecer a los pescadores artesanales una opción segura y responsable para desechar las redes en desuso, evitando que sean abandonadas en el mar.

“Este es un proyecto que queremos llevar a todos los puertos estatales administrados por la AMP”, afirmó Yader Sánchez, oficial de Prevención y Control de la Contaminación de la AMP.

Además de recolectar los residuos, el plan incluye un enfoque de economía circular. Las redes recuperadas serán utilizadas como materia prima para la generación de combustibles alternativos, los cuales se emplearán en la producción de cemento mediante procesos de incineración controlada.

Gerardo Irimia Arosemena, administrador encargado de la ARAP, destacó la urgencia del problema ambiental: “Las redes abandonadas o redes fantasmas ocasionan un grave daño al ecosistema marino. Por lo tanto, es muy importante rescatarlas, cortarlas, sacarlas del mar y darles un mejor uso, fuera del agua donde contaminan el medio ambiente”.