Panamá, lejos de inmunidad de rebaño; solo el 14 % de la población está vacunada

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, ya tiene vacunada contra la covid-19 al 14 % de su población tras aplicar más de un millón de dosis, dijo este domingo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

"La gente tiene confianza a la vacuna, hay aceptación y están acudiendo a los puestos de vacunación. Hasta este momento, hay una cobertura aproximada del 14 % de la población vacunada", explicó Sucre en unas declaraciones difundidas por el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.

Panamá arrancó el pasado 20 de enero el proceso de vacunación y hasta este sábado había administrado 1.031.694 de dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca y Pfizer, las dos únicas disponibles hasta el momento, según la información.

"En estos momentos, el plan estratégico de vacunación, que gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación en toda la población a nivel nacional, ha ido surgiendo efectos", agregó Sucre.

PANAMÁ, LEJOS DE LA INMUNIDAD DE REBAÑO

El ministro de Salud apuntó que a pesar de que el plan nacional de inmunización está avanzando, no se debe "bajar la guardia", pues la inmunidad de rebaño aún está "lejos".

"(Tener al 14 % de la población vacunada) es bueno, pero no es suficiente para decir que tenemos una inmunidad de rebaño. Nos falta mucho para legar al 70 %", añadió Sucre.

El titular de la cartera de salud explicó que una persona con el proceso de vacunación completado -14 días después de haber recibido las dos dosis- ya es una "persona menos que tiene muy poco riesgo de enfermarse", y en el caso de que la contrajera "no sufrirán una enfermedad grave".

"Sin embargo, que el hecho de vacunarnos no nos haga bajar la guardia, que se esté distribuyendo la vacuna en el país no significa que no esté pasando nada y que podemos relajarnos y descuidar las normas de bioseguridad, lo que si nos traerían una tercera ola", advirtió Sucre.

Panamá, que hasta este sábado acumula 77.428 contagios y 6.369 muertes, ha recibido más de 1,4 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, su mayor proveedor, y de AstraZeneca.

Con las dosis del fabricante estadounidense Pfizer se está vacunando a grupos prioritarios, según lo establecido por un cronograma oficial de cuatro fases aprobado por las autoridades sanitarias.

Mientras que la vacuna de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario.

Panamá acordó la compra de 7 millones de dosis de Pfizer; 1,1 millones de AstraZeneca y otras 1,1 millones del mecanismo global Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para lo que contempla invertir 104,4 millones de dólares, según con la información oficial.

Las autoridades sanitarias aspiran acelerar el proceso de inmunización a partir de julio próximo, cuando se espera que lleguen mayores cantidades de dosis al país. La meta es que para finales de año se haya cubierto a toda la población susceptible de vacunación. EFE