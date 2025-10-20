Nacional - 20/10/25 - 06:22 AM

Panamá llama a Paz para felicitarlo y espera estrechar lazos con Bolivia

 

Por: Panamá / EFE -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que llamó al centrista Rodrigo Paz Pereira para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia.

"Acabo de hablar con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz para felicitarlo por su triunfo, esperando poder estrechar lazos de amistad y cooperación durante su mandato. ¡Felicidades y éxitos!", escribió Mulino en su cuenta de la red social X.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó el Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), fundado y liderado por Evo Morales.

