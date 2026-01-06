Panamá prende motores para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Con el peso de la historia sobre la mesa, el presidente José Raúl Mulino encabezó el lanzamiento oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El acto se realizó en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores, justo cuando se cumplen 200 años del congreso convocado en 1826 por el libertador Simón Bolívar, considerado la primera expresión formal del multilateralismo en América.

Mulino destacó que 2026 ha sido declarado el Año del Congreso Anfictiónico, y que durante los próximos meses el país será escenario de diversas actividades para recordar un momento clave de la historia continental, cuando Bolívar soñó con una confederación de repúblicas para evitar que la independencia se perdiera entre guerras internas, caudillismo y dominación extranjera.

“El Congreso Anfictiónico sigue hablando hoy”, dejó claro el mandatario, al advertir que América Latina vive nuevamente una tensión profunda entre democracia y autoritarismo, entre la voluntad popular y la usurpación del poder. En ese contexto, subrayó que Panamá no puede guardar silencio.

El presidente reiteró la vigencia del mensaje bolivariano y llamó a la unidad, coordinación y trabajo conjunto entre los países de la región para enfrentar los desafíos actuales, citando de forma directa la situación de Venezuela, sobre la cual Panamá —dijo— ya ha fijado una postura clara, con conocimiento de causa y fundamento moral.

Mulino recordó los años de dictadura en Panamá y los hechos del 20 de diciembre de 1989, señalando que fue el camino democrático el que permitió recomponer un país golpeado y aislado. Insistió en que, así como ocurrió en Panamá, la salida para Venezuela pasa por el respeto a la democracia y a la voluntad popular.

“El Congreso Anfictiónico nos dejó una verdad que sigue vigente: la soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos”, afirmó, al referirse a los resultados electorales expresados por el pueblo venezolano en 2024, los cuales —sostuvo— no pueden ser ignorados ni distorsionados.

El acto contó con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha hizo un llamado a fortalecer la unidad regional a través del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo, en un mundo que —advirtió— parece inclinarse cada vez más hacia el ruido de las armas y los intereses egoístas. Señaló además que Panamá ha recuperado prestigio internacional y hoy vuelve a ser escuchado en los principales foros multilaterales.

Como parte de la conmemoración, Panamá será sede de reuniones de alto nivel de la OEA y la AEC, además de un encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en junio de 2026, mes en que se cumplen los 200 años del histórico congreso.

El Gobierno panameño reafirmó que esta conmemoración busca mantener vivo el legado anfictiónico, promover la unidad de los pueblos, el gobierno republicano y democrático y el sistema multilateral que, desde Panamá, marcó un antes y un después en la historia del continente.

El presidente Mulino estuvo acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y autoridades de los órganos Legislativo y Judicial.