Panamá reafirma su compromiso en materia energética
En el marco de la World Energy Week, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, reiteró que Panamá se consolida como un país confiable y abierto a la cooperación internacional en materia energética.
Ante los líderes internacionales, Orillac reafirmó la consolidación en este sector, impulsando la interconexión eléctrica con Colombia y la implementación del Programa Nacional de Biocombustibles, además de desarrollar un cronograma claro y definido de licitaciones de energía y potencia para los próximos cuatro años.
Sobre el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, dijo que fortalecerá la integración regional y ampliará las oportunidades para el intercambio eléctrico en Centro y Sudamérica y, por ende, consolida el papel de nuestro país como un actor confiable y abierto a la cooperación internacional.
Además, explicó que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha dado pasos firmes trabajando en el nuevo programa de biocombustibles que impulsa el agro y reduce emisiones.
En el World Energy Week, que finalizará hoy, participan más de 100 países, quienes revisan realidades y prioridades regionales con la agenda energética global.