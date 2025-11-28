Panamá reelecta en la Categoría A de la OMI para el bienio 2026-2027

Panamá fue reelecta este viernes con 148 votos en la Categoría A del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el bienio 2026-2027, durante la 34ª Asamblea celebrada en Londres, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo con la entidad, el país compitió con China, Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón, Liberia, Noruega, Reino Unido, República de Corea y Rusia.

La reelección, según la AMP, es el resultado de la gestión diplomática sostenida y efectiva de la Misión Permanente de Panamá ante la OMI. Además, se tuvo en estrecha coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes trabajaron activamente para consolidar el apoyo de los Estados Miembros y reforzar el liderazgo del país en el ámbito marítimo internacional.

LEE TAMBIÉN: Sospechoso del tiroteo en Washington será acusado de asesinato en primer grado

Durante la Asamblea, la delegación panameña —encabezada por el Secretario General de la AMP; Volney Guinard, el Director General de Marina Mercante; Ramón Franco, y la Embajadora y Representante Permanente ante la OMI; Ginette Testa— sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades marítimas de Estados Unidos, Grecia, Bélgica y Singapur.

En estos encuentros, Panamá presentó los avances en la depuración de su flota, el fortalecimiento del control operativo y las mejoras en el cumplimiento de evaluaciones del Estado Rector de Puerto.

El Consejo es el máximo órgano ejecutivo de la OMI. Supervisa las labores de la organización y adopta las decisiones claves que regulan el transporte marítimo internacional.

Para el periodo 2026-2027, el Consejo estará integrado por 40 Estados miembros, de los cuales solamente 10, entre los que se encuentra Panamá, ocuparán un puesto en la Categoría A, reservada para los Estados con los mayores intereses en la prestación de servicios marítimos internacionales.