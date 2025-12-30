Panamá refuerza vigilancia para respuesta más efectiva a delitos ambientales

El Gobierno panameño designó un equipo multidisciplinario con la finalidad de prevenir y perseguir de una manera más efectiva los delitos ambientales en Panamá, informó este martes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Se trata en concreto de la creación del Equipo Multidisciplinario Especializado (EME-Ambiental), bajo disposiciones constitucionales y legales orientadas a la protección de los recursos naturales.

Los objetivos del grupo interdisciplinario son fortalecer con firmeza la prevención, detección, investigación, persecución y control de faltas administrativas y delitos ambientales en todo el territorio nacional, según un comunicado de MiAmbiente.

Esta nueva instancia la integran estamentos de seguridad como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y Migración, como parte del esfuerzo coordinado del Estado para la protección y fiscalización del ambiente y de los recursos naturales.

El ministro Juan Carlos Navarro, titular de MiAmbiente, dijo que esta acción fortalece la capacidad del Estado para actuar de manera oportuna y coordinada frente a las faltas y delitos ambientales, integrando el componente técnico, investigativo y operativo necesario para una respuesta más efectiva en el país.

Durante 2025, en Panamá las autoridades realizaron más de 290 diligencias, que incluyeron 215 inspecciones ambientales, 43 allanamientos, 136 patrullajes motorizados, 107 terrestres y 27 acuáticos.

Estas acciones atendieron casos de minería ilegal, tala, pesca y cacería ilegal, además de incendios de masa vegetal, así como el decomiso de 1.435 piezas de madera, la retención de motosierras y motobombas, la recuperación de armas de fuego y municiones y el rescate de fauna silvestre.

El EME-Ambiental, que actuará como ente auxiliar de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, responde a una iniciativa impulsada por el Programa de Cooperación contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (PACCTO).

Sumado a ello, Panamá también participa en la Red Jaguar de policías ambientales de América Latina, el Caribe y Europa, que promueve la cooperación, capacitación e intercambio de información frente a los delitos ambientales de carácter transnacional.