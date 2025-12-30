Nacional - 30/12/25 - 11:29 PM

Panamá refuerza vigilancia para respuesta más efectiva a delitos ambientales

Durante 2025, en Panamá las autoridades realizaron más de 290 diligencias, que incluyeron 215 inspecciones ambientales, 43 allanamientos.

 

Por: EFE -

El Gobierno panameño designó un equipo multidisciplinario con la finalidad de prevenir y perseguir de una manera más efectiva los delitos ambientales en Panamá, informó este martes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Se trata en concreto de la creación del Equipo Multidisciplinario Especializado (EME-Ambiental), bajo disposiciones constitucionales y legales orientadas a la protección de los recursos naturales.

Los objetivos del grupo interdisciplinario son fortalecer con firmeza la prevención, detección, investigación, persecución y control de faltas administrativas y delitos ambientales en todo el territorio nacional, según un comunicado de MiAmbiente.

Esta nueva instancia la integran estamentos de seguridad como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y Migración, como parte del esfuerzo coordinado del Estado para la protección y fiscalización del ambiente y de los recursos naturales.

El ministro Juan Carlos Navarro, titular de MiAmbiente, dijo que esta acción fortalece la capacidad del Estado para actuar de manera oportuna y coordinada frente a las faltas y delitos ambientales, integrando el componente técnico, investigativo y operativo necesario para una respuesta más efectiva en el país.

Durante 2025, en Panamá las autoridades realizaron más de 290 diligencias, que incluyeron 215 inspecciones ambientales, 43 allanamientos, 136 patrullajes motorizados, 107 terrestres y 27 acuáticos.

Te puede interesar

Panamá refuerza vigilancia para respuesta más efectiva a delitos ambientales

Panamá refuerza vigilancia para respuesta más efectiva a delitos ambientales

 Diciembre 30, 2025
Arranca la seguridad en ríos, playas y carreteras hasta Semana Santa

Arranca la seguridad en ríos, playas y carreteras hasta Semana Santa

Diciembre 30, 2025
Panamá adopta modelo para gestión de delitos por consumo de drogas

Panamá adopta modelo para gestión de delitos por consumo de drogas

 Diciembre 30, 2025
Meduca detecta documentos alterados en postulaciones de maestros

Meduca detecta documentos alterados en postulaciones de maestros

 Diciembre 30, 2025
Ensa: Se acabó el subsidio. Mayoría no pagará más, pero ojo con el consumo

Ensa: Se acabó el subsidio. Mayoría no pagará más, pero ojo con el consumo

 Diciembre 30, 2025

Estas acciones atendieron casos de minería ilegal, tala, pesca y cacería ilegal, además de incendios de masa vegetal, así como el decomiso de 1.435 piezas de madera, la retención de motosierras y motobombas, la recuperación de armas de fuego y municiones y el rescate de fauna silvestre.

El EME-Ambiental, que actuará como ente auxiliar de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, responde a una iniciativa impulsada por el Programa de Cooperación contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (PACCTO).

Sumado a ello, Panamá también participa en la Red Jaguar de policías ambientales de América Latina, el Caribe y Europa, que promueve la cooperación, capacitación e intercambio de información frente a los delitos ambientales de carácter transnacional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición