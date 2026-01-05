Panamá respalda transición Venezuela y reconoce triunfo opositor

Panamá expresó este lunes una posición firme en defensa de la institucionalidad democrática, la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional, durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hizo un llamado a una transición ordenada y pacífica en Venezuela, sustentada en los resultados electorales de 2024, tras la reciente captura del gobernante ilegítimo de ese país.

El mensaje del Gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, fue transmitido ante la comunidad internacional por el Representante Permanente de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba.

Al referirse a la intervención armada que derivó en la captura de Nicolás Maduro, Alfaro señaló que la erosión sistemática de la democracia, el vacío institucional y el aumento de prácticas autoritarias y represivas en Venezuela condujeron a este desenlace.

“Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad de la región”, expresó Alfaro.

Durante su intervención, Panamá exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, incluyendo al ciudadano panameño Olmedo Núñez, quien permanece detenido arbitrariamente, sin cargos formales, sin debido proceso y sin acceso pleno a garantías consulares.

Alfaro explicó además que Panamá ha sido impactada directamente por la crisis humanitaria venezolana, reflejada en la migración forzada de más de 9 millones de personas, fenómeno que ha generado efectos regionales, tanto en los flujos migratorios irregulares de sur a norte como en la migración inversa.

“El poder emana del pueblo. El verdadero soberano ya habló en las urnas”, afirmó Alfaro, al recordar que el 28 de julio de 2024, el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos, mientras que María Corina Machado, impedida por el régimen, ganó la primaria opositora con el 93% en octubre de 2023.

Según Panamá, la popularidad de ambos líderes ha crecido incluso en sectores policiales y militares, y el gobierno electo cuenta con planes y equipos listos para garantizar una transición ordenada, con respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.

Alfaro reiteró que Panamá custodia las actas electorales que acreditan la victoria opositora, como prueba del derecho soberano del pueblo venezolano a decidir su destino político.

“Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral y normalizar el autoritarismo”, advirtió.

Panamá dejó claro que no puede hablarse de transición genuina con las mismas estructuras del madurismo, ni con figuras vinculadas al aparato represivo.

La intervención concluyó reafirmando que Panamá, como miembro del Consejo de Seguridad, continuará promoviendo soluciones legítimas, sostenibles y ancladas en la voluntad popular, en estricto respeto al derecho internacional.