Panamá se mete en la lucha global por salvar los océanos

Panamá vuelve a sentarse en la mesa internacional para hablar claro sobre el cuidado de los océanos. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que su subadministrador, Gerardo Irimia Arosemena, participa como jefe de la delegación en la Tercera Sesión de la Comisión Preparatoria del acuerdo BBNJ, que se realiza en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 23 de marzo al 2 de abril de 2026.

Este acuerdo internacional busca poner reglas claras en la alta mar, estableciendo un marco jurídico para la protección y el uso responsable de la biodiversidad marina. La iniciativa apunta directamente a reforzar la pesca sostenible y a mantener el equilibrio entre la actividad pesquera y la conservación de los ecosistemas.

También se enfoca en combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), una práctica que sigue golpeando los recursos marinos. Con esto, se busca garantizar que los océanos sigan siendo productivos y saludables tanto para las actuales como para las futuras generaciones.

Panamá reitera así su compromiso con la gestión responsable de los recursos marinos, apostando por un marco global que fortalezca la gobernanza de los océanos y asegure la sostenibilidad de la biodiversidad marina.