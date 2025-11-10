Nacional - 10/11/25 - 03:05 PM

Panamá se pone el sombrero de cacao: el país es sede de reunión internacional

Durante las jornadas, se habló de nuevos viveros para plantas de cacao, avances en las parcelas mejoradas, mediciones de rendimiento, y cómo lograr un cultivo más sano, productivo y rentable.

 

En Panamá se respira a cacao. 🌿 Este 10 de noviembre, el país fue sede de la Reunión Anual del Proyecto Cacao KoLFACI–CATIE Fase II, donde representantes de Corea, América Latina y el Caribe se juntaron para compartir lo que se ha logrado y lo que viene para el cultivo que endulza nuestras tierras.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los panameños Luis López, director encargado de Bocas del Toro, y Abel Aparicio, director nacional de Agricultura, se sumaron al diálogo junto a investigadores y técnicos de toda la región. La idea: ver cómo mejorar la producción, cuidar los suelos y preparar a los productores para los retos del cambio climático.

Cada país mostró lo suyo, con experiencias reales del campo, con historias que se viven entre sol, tierra y trabajo duro.

Uno de los puntos más fuertes fue la propuesta de viveros modernos, pensados para producir material vegetal de alta calidad y apoyar la investigación aplicada. 

También hubo espacio para hablar de fertilización, manejo de sustratos, absorción de metales pesados y hasta de cómo identificar plantas más resistentes al calor y la sequía.

El evento cerró con talleres donde se definieron los pasos a seguir para 2026 y 2027. Porque el cacao no solo se siembra en la tierra, también se cultiva con conocimiento y colaboración. Y Panamá, una vez más, demostró que el campo sigue siendo parte viva de su identidad.

