Panamá se prepara ante la próxima temporada de incendios forestales

La Comisión Nacional para la Prevención, Control y Manejo Integral del Fuego (COMPRECMAIF) se encuentra en plena preparación para enfrentar las emergencias de incendios de masa vegetal e incendios forestales durante la temporada seca de 2026.



Esta comisión, integrada por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Policía Nacional y la Cruz Roja Panameña, se reunió para fortalecer sus estrategias de prevención, respuesta y control.

El encuentro tuvo como objetivo revisar los principales escenarios de riesgo y consolidar acciones conjuntas para mejorar la capacidad operativa integral a nivel nacional, ante eventos climáticos extremos como altas temperaturas, sequías, olas de calor, inundaciones e incendios. Según las autoridades, estos fenómenos son cada vez más difíciles de manejar y ponen en riesgo tanto el medio ambiente como la seguridad de las comunidades.

El Ing. Carlos Espinosa, director nacional forestal de MiAMBIENTE, presentó los avances en materia de prevención, destacando los esfuerzos técnicos orientados a identificar zonas críticas, capacitar a las comunidades y promover prácticas responsables en el uso del fuego. Asimismo, se está aplicando una estrategia de mitigación para reducir la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró el compromiso del gobierno con la protección de los recursos naturales y la seguridad de la población. Navarro subrayó que la creciente amenaza de incendios forestales exige una acción decidida en materia de prevención y una colaboración estrecha entre las instituciones y la ciudadanía. "Proteger nuestros bosques y nuestra gente requiere de responsabilidad, preparación y un trabajo conjunto", afirmó el ministro.

En la temporada seca 2024-2025, Panamá registró un total de 1,873 incendios que afectaron más de 7,161 hectáreas, principalmente en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Los Santos.

Ante este panorama, las autoridades han enfatizado la importancia de un manejo responsable del fuego, dado que las quemas irresponsables pueden devastar ecosistemas, afectar la salud pública y agravar los impactos del cambio climático.

